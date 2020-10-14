T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara Barosu: Avukatlara ‘çoklu baro’ baskısı iddiası incelensin

14 Ekim 2020 16:42

Ankara Barosu, kamu avukatları ve dışarıdan sözleşme ile çalışılan avukatlara çoklu baro kurulması için imza vermeleri yönünde baskı yapıldığına ilişkin iddiaların incelenmesini istedi.

ETİKETLER

ankara barosuikinci barobaskıiddia incelensin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24