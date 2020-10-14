Ankara Barosu: Avukatlara ‘çoklu baro’ baskısı iddiası incelensin

Ankara Barosu, kamu avukatları ve dışarıdan sözleşme ile çalışılan avukatlara çoklu baro kurulması için imza vermeleri yönünde baskı yapıldığına ilişkin iddiaların incelenmesini istedi.

BirGün'de yer alan habere göre söz konusu iddialara ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuru yapıldığını açıklayan Ankara Barosu tarafından, “Tüm bakanlıklara yazxı gönderilerek konuyla ilgili hassasiyetimiz dile getirilmiş, bünyelerinde veya bağlı kamu kuruluşlarında çalışmakta olan kamu avukatları ve dışarıdan sözleşme ile çalışan avukatlara herhangi bir baroya katılmak için tavsiye ve telkinde bulunulup bulunulmadığı hususu ile ilgili bilgi edinme başvurusu yapılmıştır” denildi.