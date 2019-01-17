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Ankara-Bakü seferleri mart ayında başlıyor

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Pegasus, başkent Ankara ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü birbirine bağlıyor

17 Ocak 2019 17:14

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- Pegasus, başkent Ankara ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü birbirine bağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Pegasus’un Ankara-Bakü uçuşları mart ayında Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 4 sefer olarak başlayacak; 15 Mart itibariyle ise haftanın her günü Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’na saat 23:30’da; Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na ise saat 03:40’ta düzenlenecek. Yeni hattın biletleri 89,99 USD’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü, ülkenin Hazar Denizi’ne olan kıyısında bulunuyor. Kafkas bölgesinin en büyük şehri olma özelliğini taşıyan şehir, bölge içerisinde önemli bir kültür ve ticaret merkezi olarak görülüyor.

 

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