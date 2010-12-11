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Yaşam

ANKARA AVM ZENGİNİ  ANKARA (A.A)

11 Aralık 2010 13:45

-ANKARA AVM ZENGİNİ  ANKARA (A.A) - 11.12.2010 - Memur ve öğrenci kenti olarak tanınan, yaklaşık 4 milyon insanın yaşadığı Başkent Ankara, alışveriş merkezi (AVM) yatırımcılarının da gözdesi.  İlki 1989 yılında açılmak üzere bugün 31 AVM'nin bulunduğu Ankara, kişi başına düşen AVM alanı açısından pek çok Avrupa ülkesini geride bırakıyor.  Türkiye genelinde her bin kişiye ortalama 82 metrekare AVM alanı düşerken, kiralanabilir alanı 997 bin 791 metrekare olan 31 AVM nedeniyle Başkentte her bin kişiye 215 metrekare kiralanabilir AVM alanı düşüyor. Ankara bu özelliğiyle Avrupa'nın kişi başına en fazla AVM alanı düşen kentleri arasına giriyor. Ankara'da 2011 yılında ayrıca 7 AVM'nin daha açılması planlanıyor.  Ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra eğlence, spor, sinema gibi imkanlar da sunan AVM'ler, Ankaralılara Türk ve dünya markalarına bir arada bulma imkanı veriyor.  Başkent dışında Türkiye'nin AVM zengini illeri ise sırasıyla şöyle, İstanbul 93, İzmir 14, Bursa, 9, Antalya 12, Adana 3, Kayseri 2, Konya 6 , Samsun 2, Trabzon 3.

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