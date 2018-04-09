Ankara Analitik'in anketine göre 5 MHP'liden 1'i "Erdoğan'a oy vermem" diyor, ittifak yüzde 50'yi geçemiyor

Ankara Analitik şirketi tarafından 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Araştırmanın sonucuna göre, beş MHP'liden biri "Erdoğan'a oy vermem" diyor. AKP ile MHP arasında kurulan "cumhur ittifakı" ve diğer olası ittifakların ise yüzde 50'yi geçemediği görülüyor.

Araştırma, 14-24 Mart tarihleri arasında 26 ilde yapıldı. 1619 denekle cep telefonlarına indirilen özel bir uygulama ile yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen araştırmada "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 46.4 olarak belirlendi. Erdoğan'ı sırasıyla yüzde 15.12 ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12.74 ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 12.70 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yüzde 7 ile eski AKP milletvekili Abdüllatif Şener takip etti.

Yüzde 50'yi kimse geçemiyor

Katılımcılar, “İki ayrı seçim ittifakı kurularak seçime gidilmesi halinde kime oy verirsiniz?' sorusunu da yanıtladı. Soruya verilen yanıtlar ve oranları şöyle:

AKP-MHP-BBP yüzde 46, CHP yüzde 16, kararsızlar yüzde 13, İYİ Parti-SP-DP yüzde 11 ve HDP yüzde 4.6.