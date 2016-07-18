Ankara Altındağ'da polise ateş açıldı; 1 kişi öldürüldü, 2 kişi yakalandı

Ankara'nın Altındağ Çankırı Caddesi'nde yunus ekiplerine 3 kişinin içinde bulunduğu bir araç içerisinden ateş açıldı. Bunun üzerine saldırganlar ile polis ekipleri arasında çatışma yaşandı. Saldırganlardan bir kişi ölü ele geçirilirken 2 kişi ise yakalandı. Ankara Valiliği, söz konusu şahsın psikolojik sorunları olan bir subay olduğunu açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberien göre, silahlı saldırının ardından saldırganlar ile polis ekipleri arasında çatışma yaşandı. Saldırganlardan bir kişi ölü ele geçirilirken 2 kişi ise yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İrfan Baştuğ Caddesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde polis ekipleri, elinde silah bulunan bir şüpheliyi yakalamak istedi.

Polisten kaçan şüpheli, bir vatandaşı yaralayarak otomobilini gasp etti. Yaralı vatandaşın da içinde bulunduğu otomobille Ulus istikametine giden şüpheli, Çankırı Caddesi'nde YİBA Çarşısı önünde durduruldu.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği, psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen bir subayın gasp ettiği aracın sürücüsünü tabanca ile ateş ederek öldürdüğünü açıkladı. Valilik, söz konusu şahsın güvenlik güçleri tarafından olay yerinden uzaklaşamadan yakalandığını bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "18.07.2016 Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Ulus semti Çankırı Caddesi'nde psikolojik sorunları olduğu değerlendirilen bir subay, gasp ettiği aracın sürücüsünü tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Söz konusu şahıs, güvenlik güçleri tarafından olay yerinden uzaklaşamadan yakalanmıştır" dendi.