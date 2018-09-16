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Spor

Ankara Adliyespor - Muğlaspor: 0-1

ANKARA, (DHA) STAT: Ankara Ostim HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Yasin Kılıç (x), Ali Kış (x) ANKARA ADLİYESPOR:  Sercan (x), Salih (x), Mert (x), Veli (x), Barış (x), Fatih (x) (Dk

16 Eylül 2018 21:54

ANKARA, (DHA)

STAT: Ankara Ostim
HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Yasin Kılıç (x), Ali Kış (x)
ANKARA ADLİYESPOR:  Sercan (x), Salih (x), Mert (x), Veli (x), Barış (x), Fatih (x) (Dk. 88 Deniz), Erol (x), Serkan (x) (Dk. 63 Ömer x), Mustafa (x) (Dk. 86 Cevatcan), Aykut (x), Ali (x)
MUĞLASPOR: Barış (xx), Osman (xx) (Dk. 61 Abdülsamed x), Mustafa (xx), Hakan (xx), Polat (xx), Fırat (xx), Rıdvan (xx), Zeki (xx), Sinan (xx) (Dk. 78 Yağız x), Ramazan (xx) (Dk. 66 Berkay x), Murat (xxx)
GOLLER: Dk. 13 (P) Murat (Muğlaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 60 Aykut (Ankara Adliyespor)
SARI KARTLAR: Veli, Erol (Ankara Adliyespor), Osman, Hakan (Muğlaspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup karşılaşmasında Muğlaspor 13\'üncü dakikada Murat\'ın penaltı golüyle deplasmanda Ankara Adliyespor\'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi Ankara Adliyespor\'dan Aykut\'ın kırmızı kart görmesiyle 60 dakika 10 kişi mücadele etti.

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