Ankara Adliyesi otopark ve yeşil alan olacak

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Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, toptancı halinin şehir dışına taşınması ve boşalacak arazinin, Adalet Sarayı inşası için Ankara Başsavcılığa devrine karar verildi. Mevcut adliye binasının da yıkılarak ''yeşil alan, toplu taşım transfer alanı ve otopark alanı'' olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi de karara bağlandı.Meclis toplantısında oylamaya sunulan yazıda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nin yeni çıkan hal kanunuyla belediye için gelir açısından cazibesi kalmadığı belirtilerek, halin şehir içinde kalması nedeniyle trafik açısından da sıkıntı çekildiği ve Ankara çevre yolu kenarına çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Öte yandan Ankara Adliyesi'nin artan nüfus karşısında yetersiz kaldığı ve 300 bin-400 bin metrekare yeni inşaat gerektiği kaydedildi.Meclis toplantısında okunan yazıya göre, Atatürk Orman Çiftliği sınırları içinde yer alan Toptancı Halinin arsası, yasayla Ankara Büyükşehir Belediyesine satılmış ve başka bir amaçla kullanılamayacağı belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz kasım ayında yayımlanan bir KHK'yla düzenleme yapıldı ve ''Atatürk Orman Çiftliği Arazisinden 167 Dönüm 500 Metrekarelik Kısmının Ankara Belediyesine Satılması Hakkında Kanunun'' ilgili maddesine, ''Adalet hizmetlerinde veya Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla bu arazinin tamamı ya da bir kısmı ilgili kamu idaresine tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilebilir'' ifadesi eklendi.Bu yasal altyapı çerçevesinde, sözkonusu arazinin toptancı hali olarak kullanımının iptali, toptancı halinin planda gösterilen yere taşınması, bu arazinin Ankara Başsavcılığına Ankara Adalet Sarayı ve birimlerinin yapılması için bedelsiz devredilmesi, devir karşılığında boşalacak Ankara Adliyesi binasının yıkılarak, yeşil alan olarak kullanılmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsisi Meclis oluruna sunuldu. Ancak Gökçek, oylamaya geçilmeden önce Adliye binasından boşalan yerin yeşil olarak kullanımıyla ilgili bölüme, yeşil alandan sonra gelmek üzere ''toplu taşım transfer alanı ve otopark alanı'' ifadelerini de ekletti.Gökçek, konuşmasında, Adalet Bakanlığı’nın bu konuda istekte bulunduğunu belirterek, Şap Enstitüsünün olduğu yeri teklif ettiklerini ancak buradaki Hazine arazisinin yaklaşık 80 dönüm hesaplandığını, minimum ihtiyacının ise 300 dönüm kapalı alan olduğunu söyledi.''Şimdikinin 3 katı. İdari yargı da oraya taşınacakmış, 100 bin metrekare de o. 400 bin metrekare dev bir inşaat yapılacak. Ankara dışında herhangi bir yer bulabilirdik, ancak Adliye'nin kentin ortasında, rahatlıkla ulaşılabilen, herkesin gelip gidebileceği bir yer olması gerekiyordu. Ben bu konuda bizim fedakarlık yapmamızın uygun olacağını düşündüm. Ondan dolayı da böyle gelişti. Zaten biz oradan kalktıktan sonra AOÇ'ye otomatikman iade etmek zorundayız. Ayrıca toptancı halinin, belediyeye gelir açısından hiçbir cazibesi kalmadı, toptancı hali kendisi de çıkmak istiyor. O yüzden uygun gördük.Yeşil alan olarak mevcut olan Adliye binasının yıkılarak bize devrini demiştim. Ben aynı alanın, aynı zamanda otopark ve toplu taşım vasıtalarının transfer alanı olarak da değerlendirilmesi için devrini isteyeceğim. Nedir; metro, teleferik, yarın yapılabilecek monoray, otobüslerin durabileceği alan geniş olduğu için geniş de bir otopark olursa, Ankara'ya ciddi anlamda ulaşım açısından nefes aldıracak bir yer olduğunu düşünüyorum.''CHP'li üyeler böyle önemli bir konunun başkanlık yazısı olarak önlerine gelmemiş olmasını eleştirdi. Üyeler, Adliye Sarayı'nın bulunduğu yerin nasıl değerlendirileceğiyle ilgili farklı görüşlerin bulunduğunu ifade ederek, konunun komisyonda görüşüldükten sonra Meclis'e getirilmesini istedi.Oylamaya geçildi, karar, oy çokluğuyla alındı.