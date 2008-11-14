Ankara "Caz Festivali"ni bekliyor

ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezindeki resepsiyonda konuşan festival yönetmeni Özlem Oktar Varol, festivalin 12.'sini düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



Resepsiyonda, sponsor firmaların yanı sıra festivale destek veren basın mensuplarına ve Türk caz müziğine katkılarından dolayı Tuna Ötenel'e plaketverildi.



Plaket töreninin ardından Türkiye İsviçre ilişkilerinin 80'inci yılı dolayısıyla, İsviçre Askeri Bandosu konser verdi. Bandoya, solist olarak Sibel Köse eşlik etti.



Festival, 24 Kasım'da açılış konseri ile başlayacak.



