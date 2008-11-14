T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ankara "Caz Festivali"ni bekliyor

Ankara Caz Derneği '12'nci Uluslararası Ankara Caz Festivali' dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

14 Kasım 2008 02:00

ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezindeki resepsiyonda konuşan festival yönetmeni Özlem Oktar Varol, festivalin 12.'sini düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek, destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Resepsiyonda, sponsor firmaların yanı sıra festivale destek veren basın mensuplarına ve Türk caz müziğine katkılarından dolayı Tuna Ötenel'e plaketverildi.

Plaket töreninin ardından Türkiye İsviçre ilişkilerinin 80'inci yılı dolayısıyla, İsviçre Askeri Bandosu konser verdi. Bandoya, solist olarak Sibel Köse eşlik etti.

Festival, 24 Kasım'da açılış konseri ile başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24