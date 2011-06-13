-ANKARA 1. BÖLGEDE MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLER ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Ankara 1. Bölgede AK Parti 8, CHP 6, MHP 2 milletvekilliği kazandı. Seçilen Milletvekili: 16 PARTİ ADI Milletvekili adı soyadı ---------- ------------------------ AK PARTİ ALİ BABACAN AK PARTİ BÜLENT GEDİKLİ AK PARTİ REHA DENEMEÇ AK PARTİ TÜLAY SELAMOĞLU AK PARTİ NAZMİ HALUK ÖZDALGA AK PARTİ YALÇIN AKDOĞAN AK PARTİ FATİH ŞAHİN AK PARTİ ÜLKER GÜZEL CHP SÜLEYMAN SENCER AYATA CHP MEHMET EMREHAN HALICI CHP EMİNE ÜLKER TARHAN CHP AYLİN NAZLIAKA CHP BÜLENT KUŞOĞLU CHP LEVENT GÖK MHP YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ MHP ZÜHAL TOPÇU