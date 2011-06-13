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Politika

ANKARA 1. BÖLGEDE MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLER ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 04:39

-ANKARA 1. BÖLGEDE MİLLETVEKİLİ SEÇİLENLER ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Ankara 1. Bölgede AK Parti 8, CHP 6, MHP 2 milletvekilliği kazandı. Seçilen Milletvekili: 16 PARTİ ADI                    Milletvekili adı soyadı ----------                  ------------------------ AK PARTİ                    ALİ BABACAN              AK PARTİ                    BÜLENT GEDİKLİ           AK PARTİ                    REHA DENEMEÇ             AK PARTİ                    TÜLAY SELAMOĞLU          AK PARTİ                    NAZMİ HALUK ÖZDALGA      AK PARTİ                    YALÇIN AKDOĞAN           AK PARTİ                    FATİH ŞAHİN              AK PARTİ                    ÜLKER GÜZEL              CHP                         SÜLEYMAN SENCER AYATA    CHP                         MEHMET EMREHAN HALICI    CHP                         EMİNE ÜLKER TARHAN       CHP                         AYLİN NAZLIAKA           CHP                         BÜLENT KUŞOĞLU           CHP                         LEVENT GÖK               MHP                         YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ   MHP                         ZÜHAL TOPÇU             

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