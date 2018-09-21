Ankapark'ın maliyetini açıklayan Melih Gökçek: Parası halkın cebinden çıktı

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabında Ankapark projesinin maliyetini açıkladı. Projenin 1 milyar 450 milyon liraya gerçekleştirildiğini duyuran Gökçek, "Başkanım parkın parası cebinizden mi çıktı? Bu karşı çıkanların vergisi ile de yapılmadı mı?" sorusuna "Parkın parası halkın cebinden çıktı" yanıtını verdi.

Sol'da yer alan ahbere göre Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği budanarak yapılan Ankapark, 26 milyon liraya kiraya verilirken, Ankapark'ı yaptıran eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, "Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyon $’a mal oldu…" dedi. Gökçek, "Parası cebinizden mi çıktı?" sorusuna, "Parkın parası halkın cebinden çıktı…" yanıtını verdi.

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Ankapark projesi, dün tartışmalı bir ihale sonucu "işletmecisini" buldu. İhalenin ardından "Hani ihale edilmezdi. Hani kimse girmezdi. Hani hurda yığınıydı" paylaşımında bulunan Melih Gökçek, parkın maliyetini açıkladı.

“Geçmişteki harcadığımız parayla 1.450.000.000 liraya, dolar bazında yaklaşık 450 milyon $’a mal oldu… Şimdiki dolar kuruna vursam 300 milyon $’ı bulmuyor… Biz onlarca defa söyledik ki Ankapark kar etmek için açılmıyor… Amaç turizim, yerli ve yabancı turisti Ankara’ya getirmek” diyen Gökçek, bir sosyal medya kullanıcısının "Parası cebinizden mi çıktı?" sorusuna, "Parkın parası halkın cebinden çıktı… Bu halk beni belediye başkanı yaparken Ankara’ya yapacağım hizmetler için oy verdi… Ankara ya ANKAPARK’ı yapacağımı söylemiştim… Beni bunun için seçtiler… Ben de verdiğim sözü yerine getirdim” yanıtını verdi.

Gökçek, "İki milyar TL'ye mal ettiğin yer yıllık 26.400 milyon TL'ye 29 yıllığına kiraya verilmiş, utanmalısın Melih. İnsanın yüzü kızarır. Kendi evini bu kiraya vermezsin. Yazık" tepkisi sonrası ise, "Gezi zekalı arkadaşım, bu yatırım kar etmek için mi yapıldı? Yoksa Ankara’da olmayan turizmi ayağa kaldırmak için mi? Kimisi olaya at gözlüğü ile bakar…" sözlerini sarf etti.