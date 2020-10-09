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Ankapark için son ihtarname: 30 gün içinde boşaltılmazsa el konulacak

09 Ekim 2020 13:07

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolara yaptırılan ancak kullanılmayan Ankapark’ın tahliyesi için son ihtarnameyi gönderdi. İşletmeci firmanın 30 gün içinde tesisi boşaltmaması durumunda tahliye işleminin Kaymakamlık yolu ile gerçekleştirileceği bildirildi.

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