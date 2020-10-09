Ankapark için son ihtarname: 30 gün içinde boşaltılmazsa el konulacak

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ankapark’ı devraldıktan sonra yalnızca yedi ay sonra parkı hizmete kapatan şirketin 30 Nisan 2020 tarihinde ödemesi gereken 26 milyon 400 bin TL’yi ödememesi üzerine harekete geçen ABB, sözleşme feshine gitmeden önce 90 günlük fesih ihtarı çekti. İhtara rağmen ödemeyi yapmayan şirketin ihaleyi aldığında teminat mektuplarının karşılığı olarak yatırdığı 26 milyon 400 bin TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce gelir olarak kaydedildi.



Fesih ihtarı süresinin geçmesinin ardından ABB, işletmeciye sözleşme gereği parkı 30 gün içerisinde tahliye etmesi yönünde son ihtarnameyi gönderdi. İşletmecinin Ankapark’ı 30 gün içerisinde tahliye etmemesi halinde tahliye işleminin kaymakamlık yolu ile gerçekleştirileceği öğrenildi.

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ankapark’ın yeniden değerlendirilmesi için sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları ve vatandaşların fikri alınarak ortak akılla karar verilecek.