Ankapark'a dikilen ağaç ve çalılar için 37 milyon TL ödenmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde 750 milyon dolara yaptırılan ancak kullanılmayan Ankapark'a dikilen 7 bin 417 ağaç için 37 milyon TL ödenmiş.

Belediyenin 2016 yılına yönelik faaliyet raporlarına, tesisin arazisi üzerine dikildiği öne sürülen ağaç ve bitkilerin maliyetinin 37 milyon TL olduğu belirlendi.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve akademisyenin karşı çıkmasına karşın “Çılgın proje” denilerek 750 milyon dolara yaptırılan Ankapark’a ilişkin yeni bir harcama kalemi daha açığa çıktı. Melih Gökçek başkanlığındaki ABB’nin AKP’li yönetiminin, “Havası daha temiz bir Ankara” hedefiyle ilçelere diktiği ağaçların büyük bölümünün Ankapark arazisi için kullanıldığı ileri sürüldü.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerine inşa edilen Ankapark’a 2016’da 7 bin 417 ağaç ve 1 milyon 844 bin çalı dikildiği savunuldu. Ağaç ve çalı dikiminin maliyeti ise belediyenin resmi kayıtlarına 37 milyon TL olarak geçirildi.

Ankapark arazisi üzerine 2016 yılında dikildiği belirtilen ağaç sayısının, aynı yıl Ankara’nın 13 ilçesine dikilen ağaç sayısından fazla olması dikkat çekti. Ankapark’a 7 bin 417 ağaç dikildiği belirtilirken Gölbaşı’na 2 bin 300, Mamak’a bin 148, Sincan’a ise 3 bin 156 ağaç dikildiği belirtildi.