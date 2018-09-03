ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı: Piyasa taklacılardan geçilmiyor

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı 13 fabrikanın ortak hareket etme kararını “Benim bir tek soyadım Taklacı ama piyasa taklacılardan geçilmiyor” diyerek eleştirdi.

Yeni Şafak'tan Mehmet Acet'in Taklacı'nın sözlerine yer verdiği bugünkü yazısında dikkati çektiğine göre Ankara'da "Stokçuluk, fırsatçılık var." Acet'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Söylediğine göre Ankara Siteler esnafının kullandığı ürünlerin satışını yapan 13 fabrikanın sahipleri aralarında anlaşıp, rekabet etmeden ortak hareket etmeye karar vermişler.

Sonuç:

Bazı ürünlerde yüzde 100’leri geçen zamlar…

“İyi ama fabrikaların ürettiği malların hammaddesi ithal ediliyorsa, adamlar ne yapsın” diye itiraz ediyorum.

Taklacı, “Abi, kullandığımız ürünlerin yüzde 80’i yerli ürün. Burada niyet bozukluğu var. Stokçuluk var, fırsatçılık var” diye yanıt veriyor.

Ekonomide içinden geçtiğimiz zorlu zamanlarda üç tip refleks karşımıza çıkıyor.

Ülkenin selametini aklından çıkarmadan sadece kendi cebini düşünmeyip dişini sıkarak, kendi kazancından fedakârlık yaparak piyasada tutunmaya çalışanlar, piyasada tutunmak için mecburen tedbirli davrananlar, bir de piyasanın durumunu kollayarak fırsatçılık peşinde koşanlar.

-Birinci kategoridekileri en kalbi duygularla selamlıyorum.

-İkinci kategoride olup, ayakta kalma çabası içinde olanlar için suçlayıcı ifadeler kullanmayı doğru bulmuyorum.

Ama madem meydanı boş bulduk, paramıza para, kârımıza kâr katalım diye düşünen, dövizle hiç işi olmadığı halde tefeci mantıkla hareket edenlerin yatacak yeri yok.

Stokçuluk gibi hukuken de suç teşkil eden eylemlere yönelenlerin peşine adam salmak dâhil her türlü hukuki yöntem devreye sokulmalıdır.