ANKA çalışanları greve gidiyor

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan Ankara Ajansı A.Ş'ye (ANKA) grev kararı asıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan ANKA için TGS Yönetim Kurulunca 24 Temmuz 2008 tarihinde alınan grev kararının, 28 Temmuz pazartesi günü noter kanalıyla işverene gönderildiği belirtildi. Kararın dün ANKA'nın Ankara ve İstanbul'daki iş yerlerine asılarak ilan edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''ANKA'da yaklaşık 7 aydır sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, gerek sendikamız yöneticilerinin, gerekse resmi arabulucunun anlaşma çabalarına rağmen müzakerelere katılan işveren temsilcisinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle tek bir madde bile kabul edilemedi. İşveren temsilcisi, bugüne kadar izlediği olumsuz tutumuyla, ANKA'nın teamüllerini ve tarihi misyonunu yok saymıştır. İşveren temsilcilerini bu gereksiz inatlaşmadan vazgeçmeye, yıllardır hiçbir özveriden kaçınmadan yoğun ve ağır bir tempoyla görev yapan ANKA çalışanlarının emeklerine ve sendikal haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz.''

TGS'nin, ANKA işvereninden gelecek görüşme çağrısına her aşamada hazır olduğunun belirtildiği açıklamada, ''TGS, grevi hiçbir zaman amaç olarak görmemiştir. Ancak önümüzdeki süreç içerisinde yapacağımız tüm girişimlere rağmen anlaşma olanağı sağlanamadığı takdirde, ANKA çalışanlarının yasal hakkı olan grev uygulamasını başlatmakta kararlı olduğumuz da bilinmelidir'' denildi.

Açıklamada, anlaşmaya varılamaması durumunda TGS Yönetim Kurulu'nun üyelerin görüşleri doğrultusunda grev tarihini ayrıca belirleyip duyuracağı ifade edildi.