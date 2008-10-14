Anjiyodan ödül törenine

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Aktütün Karakolu bölgesine yapılan ve 17 şehit verilen PKK saldırısının ertesi günü golf oynaması ve şehitlerden haberi olmaması nedeniyle eleştirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu'na sahip çıktığı mesajını verdi.



Havacı üniforması giydi



2007-2008 uçuş eğitim yılı hava yer atış yarışmaları ödül töreni, dün Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yapıldı. Törene, Başbuğ ve Babaoğlu'nun yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık da katıldı. Başbuğ, törenin yapıldığı hangara Babaoğlu'nu makam aracına alarak, hava pilot üniforması içinde geldi. Tören sırasında Başbuğ'un, Babaoğlu'na karşı sıcak davranışları dikkat çekti. Başbuğ, konuşmasından sonra yerine dönen Babaoğlu'nun elini ayağa kalkarak sıktı. Başbuğ'un, tokalaşma sırasında Babaoğlu'na doğru adım atarak objektiflere doğru dönmesi de dikkat çekti. Başbuğ, törenden sonra da, Babaoğlu'nu makam aracına aldı. Komutanlar, daha sonra jet üssünde birlikte öğle yemeği yedi.



Sesi boğuktu



Hafta sonu GATA'da, aşırı stresin neden olduğu göğüs ağrısından dolayı anjiyo yapılan, kalbinde ciddi bir sorun tespit edilemeyen Babaoğlu'nun sesindeki boğukluk dikkat çekti. Babaoğlu, törendeki konuşmasında, icra edilen son harekâtlar ile, Hava Kuvvetleri harekâtının sonuca doğrudan etki edebilecek gücünün ortaya çıktığını belirtti. Saatte bin kilometreyi aşan bir süratle onlarca dinamik parametreyi değerlendirip zamanında ve doğru karar vermenin ve bu kararın gereklerini saniyelerle ifade edilebilecek kısa zamanda maharetle uygulamanın oldukça yüksek bir eğitim seviyesi gerektirdiğini belirten Babaoğlu, şunları söyledi:



İtibar kazandık



"Şunu gururla ifade etmek isterim ki, NATO’nun ve bölgesinin en güçlü hava kuvvetlerinden biri olan Türk Hava Kuvvetleri, sahip olduğu modern platformlar, gelişmiş silah sistemleri, en önemlisi eğitimli, çağını iyi okuyan, ilgi alanında ona yön vermeye ant içmiş üstün nitelikli personeliyle ülkemiz güvenlik ve savunma politikalarının gerçekleştirilmesinde önemli roller üstlenmektedir. Bölücü terör örgütüne karşı yurtiçinde ve yurtdışında yoğun olarak 16 Aralık 2007'de başlanan ve gerektikçe günün her saatinde ve her türlü hava koşulunda icra edilen hava harekâtlarında alınan başarılı sonuçlar, Türk Hava Kuvvetlerimize hem yurtiçinde hem de yurtdışında haklı bir itibar kazandırmıştır. Yakın zamanda hava kuvvetlerimizin envanterine girecek insansız hava sistemlerinden elde edeceğimiz gerçek zamanlı istihbarat bilgilerinin daha da artmasıyla bu başarının katlanarak artacağını değerlendiriyorum."



Garantisini verebilirim



Babaoğlu, konuşmasını bitirirken, "Yüce ulusumuzun bizden beklentilerini eksiksiz karşılayacağımızın garantisini gururla verebilirim" dedi. Hatıra fotoğrafı çekilmesinden sonra Genelkurmay Başkanı Başbuğ, pilotlara, "Üstün başarılarınızın gelecekte de artarak devam edeceğine inanıyorum. Başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Gelecekteki faaliyetlerinizde de üstün başarılar diliyorum" diye seslendi.

