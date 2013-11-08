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Spor

Anjiyo yapılan Ersun Yanal'ın sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a kontrol amaçlı anjiyo yapıldı ve stent takıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yanal, Galatasaray derbisinde takımının başında olacak

08 Kasım 2013 18:19

Son günlerde kalp sağlığıyla ilgili haberler çıkan Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal'a anjiyo yapıldı ve stent takıldı.

2 Kasım Cumartesi günü oynanan Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında sanal anjiyo yapılan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Yanal bir kez daha hastaneye yattı. Doktorlarının tavsiyesiyle anjiyo olan Yanal'a stent takıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da, Yanal'ın yanında olduğu öğenildi. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi:

''Teknik Direktörümüz Sayın Ersun Yanal’a, kontrol amaçlı anjiyo yapılmıştır. Anjiyo işlemi sırasında doktorların tavsiyesiyle kendisine stent takılmıştır. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz, Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımımızın başında olacaktır.''

 

Neden stent takıldı?

 

Anjio, damarlardaki daralma ve tıkanıklıkların tespiti için uygulanan bir işlemdir. Kasık atardamarından yerleştirilen kateter vasıtasıyla, daha ince ve içi boş plastik yapıda teller kullanılarak kalp damarlarının ağız kısmına kadar ilerlenir ve boyalı madde verilerek damarların yapısı görüntülenir.

Müdahale gerektiği durumlarda ise balon ve stent tedavisi uygulanır. Sorunlu bölgeye damar içinden ilerletilen balon, burada şişirilir ve damarın genişlemesi sağlanır. Balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye de damar içine stent adı verilen ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir kafes yerleştirilir.

 

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