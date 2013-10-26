F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: G.Saray kazandığında seviniyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından Galatasaray'la ilgili "Onların kazanması Türk futbolu adına çok önemli. Çünkü Avrupa'da yarışan takımlarımızın puan alması bizi Avrupa'da özellikle endüstriyel futbolda, ligimizin de çok daha kaliteli olması adına önem taşıyor. Ben kazandıklarına seviniyorum" dedi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Yanal, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona karşısında aldığı 75-70'lik galibiyet nedeniyle Fenerbahçe Ülker'i tebrik ederek başladığı konuşmasında, mücadeleyi şöyle değerlendirdi: "Rakibimize ilk yarı kurduğumuz üstünlük ve baskıyla, takımımızdan nasıl oynayabileceğinin sinyallerini rahatlıkla aldık. 2-0'dan sonra ikinci yarı bunu daha da öne taşımalıydık. Bazen hızlı hücumlarda fazla oyuncuyla çoğaldık. Bunun kalitesini artırmalıyız. Bugün net bir skor oldu. Kazandık ve yolumuza devam ediyoruz. Oyun içinde aldığımız referanslar önümüzdeki maçlar için çalışmalarımıza ışık tutacak. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum." Fenerbahçe'de gelecek hafta başkanlık seçimi yapılacağı hatırlatılarak yöneltilen, "Yönetim değişikliği olursa Ersun Yanal'ın tavrı ne olur?" sorusuna Yanal, "İlginç süreçler yaşanıyor. Ağzımdan çıkmayan, konuşmadığım demeçleri görüyorum. Bu konuda sezon başından beri sahada kalacağımızı ve sahanın içinde yapacağımız mücadeleyle var olacağımızı söyledik. Bundan sonra da böyle olacak. Bu konuda da hiçbir yorum yapmayacağım."

Derbi yorumu

Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında kazandıkları hatırlatılarak, "Şampiyonluk yolundaki en ciddi rakip kimi görüyorsunuz? İki hafta sonra burada Galatasaray ile oynayacaksınız" sorusuna Yanal şöyle cevap verdi: "Hep önümüzdeki ilk maça bakıp, o maçı kazanmaya bakıyoruz. Rakiplerle ilgilenmiyoruz. Bizim alacağımız sonuçların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Derbiler de önemli. Her maç önemli. Bugün de kazandık. Onların kazanması Türk futbolu adına çok önemli. Çünkü Avrupa'da yarışan takımlarımızın puan alması bizi Avrupa'da özellikle endüstriyel futbolda, ligimizin de çok daha kaliteli olması adına önem taşıyor. Ben kazandıklarına seviniyorum."

Galatasaray'ın 14 yıldır Kadıköy'de maç kazanamadığı ifade edilerek yöneltilen, "Galatasaray maçı baskı yaratacak mı üzerinizde?" sorusuna da Yanal, şu yanıtı verdi: "Herkesin üzerinde baskı olur ama şu bir gerçek ki biz futbol oynamaktan gerçekten keyif alan bir takımız. Burada keyifli bir atmosfer olmasından yanayım. Tabi kazanmak ister, gerilirsiniz. Ben sahanın kenarında futbolu düşünerek gerilmiyorum. Ben saha dışında, futbol dışı şeyler olunca geriliyorum. Umarım futbol dışı şeyler olmaz. Futbol dışı şeyler olduğunda üzülüyor ve geriliyorum."

Salih Uçan ve Alper Potuk değerlendirmesi

Genç futbolcu Salih Uçan ile ilgili bir soru üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal şöyle konuştu: "Salih hem korunmalı hem gelişmeli hem büyümeli hem de verim vermeli. Yetenekleri onu bir noktaya kadar getirdi. Fenerbahçe takımının bir oyuncusu oldu. Bundan sonra ortaya koyacağı tavrı, direnci, gelişimi, kişisel karakteri onu uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek duruma getirecek. Çok daha kaliteli oyunlarla geri dönecek. Diğer oyuncularda olduğu gibi onu da zaman zaman kullanacağız."

Salih Uçan'ın yanı sıra Alper Potuk'un gelişimiyle ilgili yöneltilen soru üzerine de Yanal şunları söyledi: "Yetenekleri onu bir yere getirdi. Çok büyük bir oyuncu olabilmesi için sadece Türkiye'de değil, dünya çapında isminin yazılabilmesi için karakterinin ciddi gelişmesine ihtiyacı var. Karakter derken, iyi veya kötü insan olması değil, endüstriyel futbolun ihtiyacı olan kişisel özellikleri taşımak zorunda. Entellektüel olmak zorunda, dünyanın her yerinden haberdar olmak zorunda. Yaklaşımları sıcak ve çabuk olmak zorunda. Herkesi anlamak ve kendini anlatmak zorunda. Aynı şeyleri Alper için de söylemek lazım. Diğer özelliklerini de geliştirmek zorundalar. Bu konularda çok konuşuyoruz. Ben çok umutluyum. Türk futbolu şu anda düşünülen, milli takımları da düşündüğümüzde, kaotik ortamın dağılması anlamında milli takımlara da katkı sağlayacak önemli iki oyuncu."