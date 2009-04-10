Anjelika Akbar yeni albümünü tanıtacak

Ünlü piyano virtüözü Anjelika Akbar, 18 Nisan Cumartesi 16:00 ‘da yeni albümü “Raindro PS” nin imza gününü Capitol D&R’ da gerçekleştirecek.



Müzisyen ve filozof bir babayla, müzisyen bir annenin çocuğu olan Anjelika Akbar’ın; müzik konusunda dahiyane bir yeteneğe sahip olduğu 3 yaşında fark edilmiş. 1993 yılında Türk vatandaşlığına geçtikten sonra, 1999 yılında ilk albümü “Su” yu çıkaran sanatçı, 2002 yılında da Rana Pirinççioğlu ve Zara ile birlikte “Bir’den bir’e” isimli ikinci albümünü çıkarmıştı. Şimdi yıl 2009 ve Anjelika Akbar yeni albümü “Raindro PS” ile yine sahnede.



Yepyeni dünyaların kapısını açacak, ruhunuzu dinlendirecek piyano dinletisi için cumartesi gününüzü kendinize ayırın, kimseye söz vermeyin.

