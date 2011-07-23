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Kültür-Sanat

Anjelika Akbar Ümraniye'de çalacak!

Anjelika Akbar ve Türkiye'nin en iyi ritim gruplarından Akatay Ritim Grubu, muhteşem performanslarıyla, bu akşam, hayranlarının karşısın, M1 Meydan'da 20.30'da halka açık, biletsiz

23 Temmuz 2011 03:00

 

BATUR FATİH İLHAN

baturf@gmail.com
twitter.com/baturf

 

400'den fazla bestesi bulunan Kazak asıllı piyano sanatçısı Anjelika Akbar ve Türkiye'nin en iyi ritim gruplarından Akatay Ritim Grubu, muhteşem performanslarıyla, bu akşam, hayranlarının karşısın, M1 Meydan'da 20.30'da halka açık, biletsiz bir konserle çıkıyor.

 

Ümranye AVM adına düzenlenen müzikli etkinlikte, dünyaca tanınan ve yaklaşık 20 yıl önce Türk Vatandaşı olmayı seçen Akbar'ın piyanosuyla seslendireceği bestelere, AKATAY kardeşlerin ritimleri arkadaşlık edecek. Biliyor olanlar için söyleyelim, Akbar'ın bestelerinin tümü, Anadolu semalarından görünen yıldızların verdiği esinlerle yazılmış.

 

Meydan Ümraniye'de gerçekleşecek konser, vatandaşlarca ücretsiz izlenebilecek. Tüm İstanbullu müzikseverleri bu büyülü olma olasılığı oldukça yüksek geceye davetli! Bizden müjdesi...

 

 

“Akatay Ritim Grubu” hakkında:

 

Türk ve Dünya müziğinde önemli bir yere sahip olan; yerli ve yabancı sanatçılarla sayısız stüdyo/albüm çalışmaları gerçekleştirmiş, sayısız konserde ve sosyal sorumluluk projesinde yer almış Mehmet-Hamdi AKATAY kardeşlerin kurduğu Akatay Ritim Grubu, kendilerini, şu üç kelimeyle ifade ediyor: “Kıpırdanın, zira ritmin kalbi burada atıyor!..”

 

 

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Anjelika Akbar
Ümraniye Konseri
23 Temmuz
Ümraniye - M1 Meydanı
20.30

 

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