Anız yangınları ile mücadele için 10 kişilik birim kuruldu

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 10 kişilik anız yangınlarını önleme timi kurdu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, tarlaları yakan, havayı zehirleyen, insanların sağlığı ile oynayan, canlıları yok eden ve toprağın verimini azaltan anızı yakanlara kanunlar çerçevesinde gerekli cezai işlemi uyguladıklarını söyledi.

Batman kent merkezi, son günlerde hem kentte, hem de Diyarbakır\'ın Bismil ilçesine bağlı Salat ve Sinan köylerinde mısır hasadının ardından tarlaların ateşe verilmesi nedeniyle çıkan anız yangınlarından adeta nefes alamaz hale geldi. Batmanlıların tepkisi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kentte anız yangınlarını önlemek için 10 kişilik tim kurdu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, gündüz ve gece denetim yapan anız denetim timinin Batman il sınırları çevresindeki alanları gözettiğini söyledi. Son günlerde anız yangınlarının daha çok Diyarbakır\'ın Bismil ilçesinin Salat bölgesinden geldiğini ifade eden Özkan \"10 kişilik ekibimiz hasadın toplandığı tarlaları denetlemeye başladı. Batman il sınırı içinde şu ana kadar anızın yakıldığı alan yok. Daha çok Bismil ilçesinin Salat beldesi çevresinden gelen ve ilimizin üzerini kaplayan dumanlar var. Bu durumu Diyarbakır\'daki ilgililere bildirdik. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Anızın yakıldığı yerde dekarı 48 TL\'lik para cezası, yerleşim birimine yakın olduğu takdirde 5 kat para cezası uygulanacak. Ekiplerimiz sadece gündüz değil, gece de denetimlere çıkacak\" dedi.

Özkan, tarlaları yakan, havayı zehirleyen, insanların sağlığı ile oynayan, canlıları yok eden ve toprağın verimini azaltan anızı yakanlara kanunlar çerçevesinde gerekli cezai işlemi uyguladıklarını söyledi. Son 3 yıldır anız yakma verilerini ve kesilen cezalar ile ilgili bilgileri paylaşan Özkan, 2016 yılında 172 kişiye, 2017\'de 78\'e, bu yıl için ise 10 kişiye idari işlem yapılarak para cezası uygulandığını da söyledi.

İMAMLAR, ANIZ UYARISI YAPTI

Batman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetim Şube Müdürü Sedat Akın ve anız timi, merkeze bağlı Akuba köyünde anız yangınına müdahale etti. Yangının diğer tarlalara sıçramaması için itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Köylüleri anız yakmaması konusunda uyaran ÇYD şube Müdürü Sedat Akın, Akuba köyü imamıyla görüşerek hutbede anız yangınlarına dikkat çekilmesini istedi.

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