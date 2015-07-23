Anız yangınları çevreyi tehdit ediyor!

Çiftçiler ikinci ürünü ekebilmek ve tarla sürme işleminde mazottan tasarruf sağlamak amacıyla yaktıkları anızlar ve kuru otlar çevreye zarar veriyor. Tarlalara yuva yapan kuşlar, kaplumbağalar, böcekler ve başka bir çok bitki ve hayvan türü tehdit aldında.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin Yoğunca mahallesinde yanan anız itfaiyenin erken müdahalesiyle doğalgaz dağıtım santraline ulaşmadan söndürüldü. İtfaiyenin erken müdahalesi büyük bir faciayı engelledi.

CİHAN'ın haberine göre, ilçenin Ayvanat mahallesinde ise tutuşan kuru otlar üzüm bağına sıçradı 30 yaşlarındaki bin adet asma ağacı yandı.

Anız yangınlarından çıkan duman zaman zaman Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda da ulaşımın aksamasına sebep oluyor. Anız yangınlarıyla toprak hayat süren onlarca hayvan ölürken, toprağın verimi de düşüyor.

Vatandaşlar, anız yakma olaylarına karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını belirtirken yetkililerden çözüm bekliyor.