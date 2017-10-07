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Anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 3 kilometrelik alana yayılan anız yangını için itfaiye, orman müdürlüğü, polis ve yörede oturanlar seferber oldu

07 Ekim 2017 19:11

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da 3 kilometrelik alana yayılan anız yangını için itfaiye, orman müdürlüğü, polis ve yörede oturanlar seferber oldu. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma ardından ormana sıçramadan söndürüldü.
Yangın, bugün Atakum İlçesi Büyükoyumca Mahallesi\'nde başladı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, binaların ve ormanlık alanın bulunduğu bölgede anız yaktı. Anızlardan sıçrayan kıvılcımlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yaklaşık 3 kilometrelik alana yayılıp ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı. Bu sırada ahşap bir depo, yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede bulunanlar evlerinin önünden geçen yangına müdahale edip söndürdü. Bazı kişiler de yangına hortumla su sıkarak müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, orman müdürlüğü ekipleri, polis ve vatandaşlar yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Soruşturma sürüyor.

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