Anız yangını meyve ağaçlarını yaktı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da anız yangını sonucu çok sayıda narenciye ağacı kül oldu. Tarlanın yanında ağaçları yanan bahçenin sahibi Seyhan Ziraat Odası 2\'nci Başkanı Cahit İncefikir anız yakılmasına karşın caydırıcı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Akkapı Mahallesi\'nde bulunan bir mısır tarlasında anız yangını başladı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler tarlanın bitişiğindeki portakal bahçesine sıçradı. İşçilerin müdahalesiyle yangın büyümeden önlenirken çok sayıda ağaç zarar gördü.

Anız yangınları topraktaki yararlı mikro organizmaları yok ettiğini belirten bahçenin sahibi Seyhan Ziraat Odası 2\'nci Başkanı Cahit İncefikir, \"Yüzlerce yıl geri getiremediğimiz yararlıları yok eden bu anız yangınlarının artık bir çaresine bakmamız gerekiyor\" dedi. Anız yangınları nedeniyle son günlerde tüm kentin adeta duman altında olduğuna dikkat çeken İncefikir, şunları söyledi:

\"İnsan yaşamını hiçe sayan, çamaşırları bile balkonlara asamadığımız şu günlerde, artık ağaçlarımızın yanmaya başladığı güne geldik. Ciddi önlemler almak gerekiyor. Ovada bir türlü önüne geçilemeyen bu yangınlara karşı ciddi önlemler alınmalı. Daha önce de 20 yaşında yaklaşık 80 ağacım gitti. Burada maddi zarardan çok bizim baktığımız, 20 yılımızı verdiğimiz bu ağaçları geri getirmek mümkün değil. Ekonomik boyutu bir tarafa, \'Milli servet\' dediğimiz bu ürünler yok olup gidiyor. Bu anlamda artık çok ciddi kalıcı somut tedbirlerin alınması gerekir.\"

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