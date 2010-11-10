-ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 72. yılı nedeniyle düzenlenen devlet töreninin ardından Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı. Binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile geldikleri Anıtkabir'de, Atatürk'ün mozolesini çiçeklerle donattı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanının saat 08.55'te Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunmasının ardından, Anıtkabir ziyaretçilere açıldı. Ziyaretin başlaması ile binlerce vatandaş Anıtkabir'e akın etti. Ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Bu arada yurdun çeşitli yerlerinden yüzlerce vatandaş da otobüslerle Anıtkabir'e geldi. Anıtkabir'deki turist kafileleri de dikkati çekti. Turistler ellerindeki fotoğraf makineleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Ziyaretçiler arasında büyük bir çoğunluğu oluşturan ilk ve ortaöğretim öğrencileri de renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler, Büyük Önder'in mozolesine çiçeklerini koyduktan sonra, merdivenlerde çeşitli marşlar okudu. -ASKERLERE VATANDAŞ SEVGİSİ- Her yaştan ziyaretçinin bulunduğu Anıtkabir'de, nöbet değişimi yapan askerler de ilgi odağı oldu. Nöbet değişimi yapan askerler, ziyaret için Anıtkabir'e gelen vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı. Ziyaretçilerin başlarına bağladıkları ''Atam izindeyiz'' bantları ile giydikleri Atatürk tişörtleri de dikkati çekti. Öte yandan, 10 Kasım nedeniyle Anıtkabir çevresinde çok sayıda bayrak ve Atatürk posteri satışının yapıldığı tezgahların açıldığı görüldü.