-Anıtkabir'e yoğun ilgi ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Cumhuriyetin kuruluşunun 88. yıl dönümünde binlerce kişi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki mozolesini ziyaret etti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Ülkenin dört bir yanından gelen çocuk, yaşlı, genç, her yaştan binlerce kişi, yakalarında ve ellerinde taşıdıkları Atatürk resimleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Mozoleye kırmızı ve beyaz karanfiller başta olmak üzere rengarenk çiçekler ve Türk bayrakları bırakan, alınlarında ''Atam İzindeyiz'' yazılı bantlar bulunan ziyaretçilerden bazıları dua etti. Bazı vatandaşlar ise, Anıtkabir önündeki kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan Türk bayrağı önünde şiir okudu, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, Türk bayrakları taşıyan bisikletli ve motosikletli gruplar da Anıtkabir çevresinde turlayarak, Ata'yı selamladılar.