T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Anıtkabir'e yoğun ilgi ANKARA (A.A)

29 Ekim 2011 17:00

-Anıtkabir'e yoğun ilgi ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Cumhuriyetin kuruluşunun 88. yıl dönümünde binlerce kişi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki mozolesini ziyaret etti. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde düzenlenen devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı. Ülkenin dört bir yanından gelen çocuk, yaşlı, genç, her yaştan binlerce kişi, yakalarında ve ellerinde taşıdıkları Atatürk resimleri ve Türk bayraklarıyla Anıtkabir'e akın etti. Mozoleye kırmızı ve beyaz karanfiller başta olmak üzere rengarenk çiçekler ve Türk bayrakları bırakan, alınlarında ''Atam İzindeyiz'' yazılı bantlar bulunan ziyaretçilerden bazıları dua etti.  Bazı vatandaşlar ise, Anıtkabir önündeki kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan Türk bayrağı önünde şiir okudu, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan, Türk bayrakları taşıyan bisikletli ve motosikletli gruplar da Anıtkabir çevresinde turlayarak, Ata'yı selamladılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24