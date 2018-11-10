Anıtkabir'e resmi törenin ardından ziyaretçi akını

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-TÜRKİYE Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80\'inci yıldönümü nedeniyle Anıtkabir\'de düzenlenen resmi törenin ardından, binlerce kişi Anıtkabir\'e koştu. Vatandaşlar Ata\'nın huzuruna çıkabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80\'inci yılında Anıtkabir\'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol\'dan yürüyerek Anıtkabir\'e geldi. Erdoğan, ay yıldızlı çelengi Atatürk\'ün mozolesine bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05\'te sirenlerle birlikte Anıtkabir\'de de hayat durdu. Erdoğan ve beraberindekiler saygı duruşunun ardından, Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri\'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere şunları yazdı:

\"Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80\'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Zat-ı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti\'ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95\'inci sene-i devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun.\"

ANITKABİR, TÖRENİN ARDINDAN ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Resim törenlerin ardından Anıtkabir\'in kapıları ziyaretçilere açıldı. Sabahın erken saatlerinde Anıtkabir\'in çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyenler, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sıra halinde Anıtkabir\'e alındı. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir\'e girebilmek için sıra bekledi. Atatürk\'ün mozolesine karanfil bırakan vatandaşlar, arkadan gelenlerin girebilmesi için güvenlik görevlileri tarafından çıkışlara yönlendirildi. Anıtkabir\'de vatandaşların ziyareti sürüyor.

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