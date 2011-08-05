-ANITKABİR'E 7 AYDA 2 MİLYON ZİYARETÇİ ANKARA (A.A) - 31.07.2011 - Anıtkabir'i, bu yıl Ağustos ayına kadar 2 milyon 76 bin 995 kişi ziyaret etti. Anıtkabir'in resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, 7 aylık dönemde en fazla ziyaret Mayıs ayında, en az ise Mart ayında gerçekleşti. Anıtkabir'i Ocak ayında 249 bin 518, Şubat ayında 278 bin 345, Mart ayında 152 bin 734, Nisan ayında 353 bin 652, Mayıs ayında 412 bin 766, Haziran ayında 228 bin 1, Temmuz ayında 401 bin 979 kişi ziyaret etti. 7 aylık dönemde toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 76 bin 995 kişi olarak belirlendi. Geçen yıl Ağustos ayına kadar Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısı ise 3 milyon 878 bin 779 idi.