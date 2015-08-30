Anıtkabir'de insansız hava aracı görüldü, asker uyardı: Gazetecilerin değilse vuracağız!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için ilk tören bu sabah Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devletin zirvesinin katıldığı tören öncesinde Anıtkabir'de octokopter (İnsansız Hava Aracı) paniği yaşandı. Tören kıtası yerini aldığı sırada bir subay gazetecilerin olduğu bölüme gelerek, "Havada görüntü alan bir Oktokopter var.. Sizlerle alakası var mı? Eğer yoksa vuracağız" uyarısı yaptı.

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre, bu sırada TRT muhabirleri görevli subaya, "Bizim araç olabilir merkeze bir sorup bilgi verelim dediler. Aracın havadan görüntü almak için TRT'ye ait olduğu yapılan kısa araştırmada anlaşıldı.

Oktokopter için Anıtkabir yönetimine daha önceden bilgi verilmediği iddia edildi.