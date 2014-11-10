Anıtkabir'de Erdoğan protestosu

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinde saygı geçişi yaptı. İlk defa gerçekleştirilen uçuş kapsamında Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinde kalp çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Anıtkabir'de saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiği sırada bazı vatandaşların protestosuyla karşılandı.

Anıtkabir'deki tören, saat 08.55'de devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşü ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Numan Kurtulmuş, Yüksek Yargı Temsilcileri, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay yıldızlı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 76 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'de “ti” sesi ve sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bu sırada gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Erdoğan, Anıtkabir'de saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiği sırada bazı vatandaşların protestosuyla karşılandı. Ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafları bulanan yurttaşlar devlet erkanının geçisi sırasında Erdoğan'ın yüzüne bakarak, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını attı, onuncu yıl marşını okudular. Bunun üzerine Erdoğan, protesto eden vatandaşlara gülümsedi. Korumalar ise protesto edenlere 'siz nereden geliyorsunuz, siz kimsiniz?' diyerek sert çıkışta bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan şunları yazdı:

"Vefatının 76. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal'i bir kez daha derin bir hürmetle yadediyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarının işaret ettikleri, hayatları boyunca da ulaşmak için azimle mücadele verdikleri hedeflere millet olarak her zamankinden daha yakınız. Türkiye istikrarla büyüyen ekonomisi, ileri standartlara ulaşan demokrasisi, içeride temin ettiği huzuru ve refahı, dışarıda elde ettiği itibarıyla hedeflerine doğru kararlılıkla ilerliyor. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizden devraldığımız mirası azimle taşımaya, gazi ve şehitlerimizin uğruna can verdikleri vatanımızı daha da büyütmeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

Türk Yıldızları Anıtkabir üzerinde kalp çizdi

Erdoğan ve beraberindekilerin Misak-ı Milli Kulesi'nden çıkmasının ardından Türk Yıldızları saygı geçişi yaptı.

İlk defa gerçekleştirilen uçuş kapsamında Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinde kalp çizdi. Solotürk ise bir F-16'nın uçabileceği en düşük hızda Anıtkabir üzerinden "yavaş geçiş" gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törene katılanlar saygı uçuşunu izledi. Törende, İzcilik Federasyonuna bağlı 200 izci ile Ankara Kulübü seğmenleri de görev yaptı.

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.