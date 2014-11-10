Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76’ncı yıldönümünde anılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk için hazırlattığı afişlerde “Asaletini, zarafetini, bilgeliğini... Seni özledik”, “Bizimle, bizde yaşıyorsun” ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da mesajında, “Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefini gerçekleştireceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 76’ncı yılında tüm yurtta törenle anılıyor.

Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk’ün vefatının 76’ncı yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i, ebediyete irtihalinin 76’ncı yıldönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik işleyişin zaman zaman kesintilere uğramasına rağmen, Türkiye’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği demokratik hedefler doğrultusunda önemli mesafeler katettiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Milli irade, demokratik işleyiş zaman zaman kesintilere uğrasa da ülkemiz bugün Gazi Mustafa Kemal’in işaret ettiği demokratik hedefler doğrultusunda önemli mesafeler katetmiştir. Cumhuriyetin 91’nci yıldönümünü iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye, demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal, saygın bir lider ve komutan olarak, ecdat yadigarı vatan topraklarının savunulmasında, milletimizin istiklale kavuşma mücadelesinde önderlik yapmıştır. Cumhuriyetimizi bu toprakların tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden Gazi Mustafa Kemal, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başarmış, Türkiye’nin bağımsızlığı ülküsünü benimsemiştir."

Demokratik işleyiş zaman zaman kesintilere uğrasa da Türkiye’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği demokratik hedefler doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gazi’nin en büyük ideali, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olduğu kadar milli iradenin, millet egemenliğinin her şart altında korunması ve savunulması olmuştur. Milli irade, demokratik işleyiş zaman zaman kesintilere uğrasa da ülkemiz bugün Gazi Mustafa Kemal’in işaret ettiği demokratik hedefler doğrultusunda önemli mesafeler katetmiştir. Cumhuriyetin 91’nci yıldönümünü iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye, demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor."

Yeni Türkiye vizyonuyla hayata geçirilen reformlarla 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son 12 yılda yeni Türkiye vizyonuyla hayata geçirdikleri reformlarla 2023 için belirledikleri hedeflere adım adım yaklaştıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:

"Bu büyük başarıda kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal’in hayalleriyle birlikte milletimizin sabrının, gayretinin, alın terinin, kardeşlik azminin ve ülkesine olan bağlılığının büyük payı bulunuyor. Bugün millet ile devlet arasındaki bağın, insanlarımız arasındaki kardeşlik, birlik ve bütünlük azminin her zamankinden çok daha kuvvetli olduğunu iftiharla ifade edebilirim. Bu gurur ve güvenle belirtmek isterim ki, şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi varlıklarından güç alarak, milletimizin çizdiği istikamette yolumuzda yürüyecek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ncü yıl dönümünde, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle, vefatının 76’ncı yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin b?nisi (kurucusu) Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar saygı ve şükranla anıyorum."

Gazi Mustafa Kemal’i, ebediyete irtihalinin 76’ncı yıldönümünde saygı ve rahmetle yad ediyoruz.

TSK'dan 10 Kasım afişleri

Genelkurmay Başkanlığı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla afişler hazırlandı. Genelkurmay’ın ‘Asaletini, zarafetini, bilgeliğini...Seni özledik’, ‘Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz’ ve ‘Bizimle bizde yaşıyorsun’ ifadelerinin kullanıldığı 4 afişte, Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşların fotoğrafları da yer aldı.

Davutoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin, Cumhuriyet ideallerine bağlı kalarak daha itibarlı ve daha güçlü bir ülke olma yolunda hızla ilerleyerek bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Davutoğlu, Büyük Önder Atatürk’ün vefatının 76. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal’in, aziz milletin gelmiş geçmiş en büyük imtihanlarından biri olan İstiklal Mücadelesine önderlik ettiğini, kazanılan şanlı zaferi Cumhuriyet’le taçlandırdığını belirtti.

Bugün, tarihten aldıkları ilhamla Cumhuriyetin 100. yılının idrak edileceği 2023 hedeflerine emniyet ve güven içinde yaklaşmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti 62. Hükümeti olarak 77 milyon vatandaşımızla gücümüzü bütün dünyaya hissettirmenin heyecanını yaşıyoruz. Kökleri üzerinde yükselen Türkiye bir dünya gücü olarak bugün bir yandan devraldığı Cumhuriyet mirasına sahip çıkıyor bir yandan yardımına ihtiyaç duyan herkese elini uzatıyor. Türkiye, Cumhuriyet ideallerine bağlı kalarak daha itibarlı ve daha güçlü bir ülke olma yolunda hızla ilerleyerek bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu yapmaya devam edecektir. Bu inançla, ebediyete irtihalinin 76. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal’i şükranla anıyor, bütün vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum.”