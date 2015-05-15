Anıtkabir'de '19 Mayıs Saat 19.00' konseri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'de bir konser düzenlenecek. Anıtkabir Komutanlığı'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Anıtkabir, 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar halka açık olacak. Cumhuriyetin 75. kuruluş yıl dönümü nedeniyle 30 Ekim 1998'de verilen konserden 17 yıl sonra Anıtkabir, "19 Mayıs Saat 19.00" konserine ev sahipliği yapacak.

Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak programa, dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay'ın resitali ile başlayacak konserin ilk bölümünde, Soprano Feryal Türkoğlu ve tenor Hakan Aysev'in solistliğinde Şef Bando Binbaşı Tarık Tal yönetimindeki TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirilecek. Konserde, besteci Pınar Köksal'a ait Atatürk Marşı da dünyada ilk kez seslendirilecek.

Etkinlikte, her meslekten ve yaştan amatör 26 koronun ve yaklaşık 750 koristin bugüne özel bir araya gelmesi ile oluşturulan Atatürk Gençliği Korosu, orkestra eşliğinde aralarında Gençlik, Vatan, Biz Atatürk Gençleriyiz, Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa, İzindeyiz marşlarının da bulunduğu 9 marşı seslendirecek.

Etkinlik, barış balonlarının uçurulmasıyla son bulacak.