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Politika

Anıtkabir ziyaretini istemedi

İran Cumhurbaşkanı'nın 14 Ağustos'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaretinde yaşanan Anıtkabir krizi farklı formülle aşıldı.

02 Ağustos 2008 03:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın 14 Ağustos’ta Türkiye’ye yapması öngörülen ziyaretin türü, Ahmedinejad’ın Anıtkabir’i ziyaret etmek istememesi üzerine ’çalışma ziyaretine’ dönüştürüldü.

Ahmedinejad’ın ziyaretiyle ilgili Türkiye ve İran makamları arasında yürütülen çalışmalarda ’Anıtkabir krizi’ yaşandı. Türkiye tarafı, İranlı yetkililere Türkiye protokolleri uyarınca ziyaretin ’resmi’ olması durumunda, Ahmedenijad’ın Ankara’ya gelmesi, Çankaya Köşkü’nde resmi törenle karşılanması ve Anıtkabir’e giderek Atatürk’ün mozalesine çelenk koyması gerektiğini bildirdi. Ancak İran, bu şartları kabul etmedi.

Dışişleri Bakanı Ali Babacan’ın kısa süre önce Bağlantısızlar Toplantısı nedeniyle gittiği Tahran’da yapılan görüşmelerde bu kriz ’çalışma ziyareti’ formülüyle aşıldı. Buna göre Ahmedinejad, Ankara yerine İstanbul’a gelecek. Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Gül’le İstanbul’da buluşacak

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