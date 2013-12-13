Anıt yerine yeni apartman

Konya'da 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı'nın yerine, 10 katlı yeni bir bina yapılıyor. Her yıl düzenlenen anma törenlerinde alana faciada hayatını kaybedenler için anıt yapılması isteniyordu.

Merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde 2 Şubat 2004 yılında çöken Zümrüt Apartmanı'nın yerine, 9 yıl sonra 10 katlı, içinde stüdyo dairelerin bulunduğu yeni bir bina yapılıyor.

Zümrüt Apartmanı'nın yerine yeni bina yapımı için hisse sahiplerinin anlaştığı şirket, kepçelerle alanda çalışmalara başladı.

Şirketin Yönetimi Kurulu Başkanı Mahmut Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zümrüt Apartmanı'nın yerine yenisinin yapılmasının, arsa sahiplerinin tercihi olduğunu, hissedarların tasarrufuyla böyle bir yapı yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Yapılacak binanın 10 katlı olacağını ve stüdyo dairelerden oluşacağını ifade eden Yaman, "Amacımız; Zümrüt'ün acısını bir nebze de olsa hafifletecek, unutturacak bir proje yapmak. Buradaki bedbaht görüntüyü kaldırmak istiyoruz. Zümrüt Apartmanı ile aynı yükseklikte, aynı metrekarede olacak ama normal daire değil, stüdyo şeklinde 1+1 ve 2+1 daireler yapıyoruz" dedi.

Yaman, Zümrüt Apartmanı faciasının sebebinin zeminle alakalı olmadığını vurgulayarak, zemin etütleri yaptırdıklarını, yapı için gerekli onayların alındığını, zeminin de oldukça sağlam olduğunu dile getirdi.

'Amacımız faciayı unutturmak'

Binada Zümrüt'e dair herhangi bir anıt veya yazı olmayacağını dile getiren Yaman, amaçlarının; Zümrüt faciasını unutturmak olduğu için bu yapıda Zümrüt'ü hatırlatacak bir isim veya yapıtı kesinlikle düşünmediklerini bildirdi.

Yaman, arsa sahipleriyle temaslarının uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, "Onların tasarrufunda olduğu için buraya bu yapının yapılmasına karar verildi. Buradaki tüm daire sahiplerinin hisseleri var. Onlar kendileri yapım tasarrufunu aldılar" diye konuştu.

'ANIT UYGUN GÖRÜLMEDİ HERHALDE'

Arsa sahiplerinden Recep Erdoğan ise eski bina yıkıldıktan sonra Zümrüt'ün bulunduğu yerin arsa konumuna geçtiğini anımsattı.

Bugüne kadar arsaya ilişkin hem yetkililerin hem de Zümrützedelerin çeşitli çözümler bulmaya çalıştığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bunun sonucunda, yapımcı olarak değil ama ortak hareket etme adına, topluca karar verebilmek adına kooperatif kurduk. Buranın normal imar planına uygun olarak, yeniden yapılmasına karar verdik. Buranın metruk ve kötü halde görünmesinden, her geçtiğimizde bize acılarımızı hatırlatacak halde bulunmasından ziyade, Konya'ya örnek, kentin en sağlam ve modern binasının yapılmasını arzuladık. Bu noktada da Konya'ya yeni bir bina kazandırmak istedik. Arsayla ilgili belediye yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Olayın ilk sıcak anlarında her kafadan bazı sesler çıkmıştı. Herkes kendi önerilerini sundu. 'Anıt yapılsın', 'yeşil alan yapılsın' diyenler oldu ama sonucunda belediye, 'burası sizin tasarrufunuzda bir arsa' dedi. Bize bir zorluk çıkarmadılar. Anıt uygun görülmedi herhalde, arsa tasarrufumuza bırakıldı. Biz de gerekeni yaptık."

92 kişi hayatını kaybetti

Konya'da, 2 Şubat 2004'te, merkez Selçuklu ilçesi Kerkük Caddesi'nde Zümrüt Apartmanı çökmüş, enkaz altında kalan 92 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

Facianın ardından başta müteahhit olmak üzere diğer sorumlular yargılandı.

Geçen süre içinde Zümrüt Apartmanı'nın yıkıldığı alan boş olarak kaldı. Apartmanın enkazında her yıl düzenlenen anma törenlerinde alana faciada hayatını kaybedenler için anıt yapılması istendi. 2007 yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek mağdurlara hisse karşılığı daire verileceğini belirterek, apartmanın bulunduğu yere belediye tarafından yapı kontrolü laboratuvarı ve bir anıt yapılacağını açıkladı. Ancak hissedarlar ile belediye arasında anlaşma sağlanamayınca bu girişim sonuçsuz kaldı.