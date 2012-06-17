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Aniston'un mini eteği Vatikan'ı karıştırdı

Aniston erkek arkadaşı Justin Tharoux ile çıktığı romantik tatil sırasında Hristiyan dünyasının kutsal merkezi olan Vatikan’ı ziyaret etti

17 Haziran 2012 14:26

Hollywood’un ünlü oyuncusu Jennifer Aniston erkek arkadaşıyla birlikte çıktığı tatil sırasında Vatikan’ı ziyaret etti. Aniston’un dekolte kıyafeti Vatikan’da eleştirilere neden oldu.
 
ABD’li yıldız Jennifer Aniston erkek arkadaşı Justin Tharoux ile çıktığı romantik tatil sırasında Hristiyan dünyasının kutsal merkezi olan Vatikan’ı ziyaret etti.

İkili korumalarıyla birlikte gezerken Aniston,giydiği mini elbiseyle Vatikan’ın değişmez kıyafet kurallarını çiğnemiş oldu.

Vatikan’ın “Şort ve mini etek giymek yasak” kuralına uymayan 43 yaşındaki Aniston dünya basınının eleştiri oklarının hedefi oldu.

İngiliz basını ünlü oyuncunun Vatikan’da kıyafetiyle “utanmadan dolaştığı” yorumunda bulundu.

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