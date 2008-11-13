Aniston'dan cevap

Dünyanın en güzel iki kadını Jennifer Aniston ve Angelina Jolie Brad Pitt için kapıştı.



Aktris Jennifer Aniston Brad Pitt'in Angelina Jolie ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu ve rakibinin davranışlarını 'çirkin' olarak niteledi.



Pitt, 2004 yılında Bay ve Bayan Smith filminin çekimlerinde Angelina Jolie ile tanıştığında hala Aniston'la evliydi.



Pitt ve Jolie o zaman aralarında bir ilişki olduğunu inkar etmişlerdi, ama daha sonradan güzel yıldız, birbirlerine film setinde aşık olduklarını itiraf etmişti.



Jolie’nin “Birlikte çevirdiğimiz Mr.&Mrs. Smith filminin setine heyecanla gidiyordum” demesi, Jennifer Aniston’u kızdırdı. Bugüne kadar ilişkisi hakkında hiç konuşmayan güzel yıldız Vouge’nın yaptığı röportajda Jolie’ye cevap verdi.



Vogue'un yaptığı röportajda Aniston önce kayıt alınmamasını istedi, daha sonra da boşanma esnasında Jolie'nin duyarsız davranışlarından duyduğu rahatsızlığı aktardı:



“Angelina’nın sözleri hoş değil. Biz Brad’le kötü ayrılmadık, hâlâ da konuşuyoruz. Onunla ve yaptığı işlerle gurur duyuyorum. Verilen bazı detayların çok uygunsuz olduğunu düşünüyorum. Mesela her gün işe gitmek için sabırsızlandığını söylemesi çok çirkin ve uygunsuz."



Aniston, Brad Pitt'le dostça ayrıldıklarını ve evliliklerinin yürümediğini de ekledi.

