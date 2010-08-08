Aniston'dan Angelina'yı kızdıracak itiraf

T24 - Aniston'ın yakın arkadaşları, oyuncunun Pitt'le ayrıldığı günden bu yana mutsuz olduğunu ve başka bir erkekle birlikte olmak istemediğini söylüyor.



ABD’li oyuncu Jennifer Aniston eski eşi Brad Pitt’i unutamamış. İngiliz gazetesi The Guardian’ın haberine göre, Aniston’ın yakın arkadaşları, oyuncunun Pitt’le ayrıldığı günden bu yana mutsuz olduğunu ve başka bir erkekle birlikte olmak istemediğini söylüyor.

Aniston’a yakın kaynaklar, ünlü oyuncunun, Pitt’le Angelina Jolie’nin ilişkisini öğrendiği günden beri ‘kırgın’ olduğunu anlatıyor. Ancak aynı zamanda, üzerine yapışan ‘şanssız ve mutsuz kadın’ imajından da sıkıldığını söylüyor. Arkadaş toplantılarına sürekli yalnız giden 41 yaşındaki Aniston bu konuda da alay konusu oluyormuş.

Güzel yıldız geçenlerde verdiği bir röportajda, “Birisiyle çıkmaktan sıkılıyorum. Yalnız kalmayı tercih ediyorum. Ne zaman birisiyle çıksam bir an önce onun yanından kaçmak istiyorum” demişti. Son olarak adı oyuncu Gerard Butler’le duyulan Aniston’ın çocuk sahibi olmak istediği konuşuluyor.