Aniston yine mi aldatıldı?

T24 - İngiliz The Sun Gazetesi, Holywood'un ünlü kadın oyuncularından Jennifer Aniston'un bir kez daha aldatıldığını iddia etti.



Friends (Arkadaşlar) dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Jennifer Aniston'ın ilşikileri üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor.



Brad Pitt, 2005 yılında ünlü oyuncudan ayrılıp Angelina Julie’yle evlenmişti. Bu olaydan sonra yaşadığı hiç bir ilişikide yüzü bir türlü gülmeyen oyuncu, bir kez daha aynı durumla karşı karşıya...



41 yaşındaki oyuncunun Altın Küre Ödülleri’nde oldukça samimi pozlar verdiği İskoç aktör Gerard Butler ile ilişiki yaşadığı iddia ediliyordu.



The Sun gazetesi, geçtiğimiz günlerde Aniston-Butler çifti arasındaki ilişkiyi, Bounty Hunter filmi setinden yakaladığı samimi karelerle göz önüne sermişti.



Habere göre; yeni filizlenen bu ilişki Butler’ın, Paris gezisi sırasında Fransız televizyon porgramı sunucusu Laurie Cholewa ile fotoğraflarının basına sızmasından sonra tehlikeye girdi.



Henüz on gün önce Paris’te görüntülenen Butler ile Aniston, Madrid ve Berlin’de beraber vakit geçirdi. Aniston, Adam Sandler’la rol alacağı romantik komedi için Los Angeles’a döndü.



Paris'e geri dönen 40 yaşındaki aktör Butler ise, 29 yaşındaki sunucu Chloewa ile Champs Elysee’de romantik bir akşam yemeğinde buluştu.



Aniston, 2005’te Brad Pitt’ten boşandıktan sonra beraber olduğu aktör Vince Vaugh, İngiliz aktör Paul Sculfor ve müzisyen John Mayer’le yaşadığı ilişkilerde de hayal kırıklığına uğramıştı.