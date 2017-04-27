Anısı için pano asıldı: Sabahattin Ali burada yaşadı

Ankara'da Sabahattin Ali'nin 11 yıl yaşadığı Adalar Apartmanı'na 'Sabahattin Ali burada yaşadı' panosu asıldı.

Evrensel gazetesinin haberine göre yazar Sabahattin Ali’nin Ankara’da 11 yıl ailesi ile birlikte oturduğu Adalar Apartmanı’nın bulunduğu Karanfil Sokak’taki Deniz Apartmanı’na ünlü yazar anısına bir pano asıldı.

Evrensel gazetesinin de Evrensel Pazar'da gündeme getirdiği imza kampanyasının ardından Çankaya Belediyesi harekete geçti. İnternette başlatılan imza kampanyası ile Sabahattin Ali’nin anısının yaşatılması için Çankaya Belediyesi’ne başvurulmuştu. Belediye kendisine gelen talep üzerine apartman yönetimi ile görüştü. Apartman yönetiminin de kabul etmesi üzerine Deniz Apartmanı'na “Sabahattin Ali burada yaşadı. Büyük edebiyatçı Sabahattin Ali, 11 yıl ailesi ile birlikte daha önce burada bulunan Adalar Apartmanı’nda yaşadı” yazılı bir pano asıldı.

İnternette imza kampanyası başlatılmıştı

İmza kampanyasını başlatan Özge Çingay Kabadayı, belediyenin taleplerini kabul etmesi nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Kabadayı, Ankara Kızılay’da herkesin uğradığı bir sokakta Sabahattin Ali’nin anısının yaşatılmasının oldukça önemli olduğunu ifade etti.