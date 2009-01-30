'Anının takkıcine abele baç ederim'

Erzurumlu Türkçe öğretmeni, yöresel sözcükleri 'Dadaşın Lügati' adlı kitapta derledi.



Öğretmen Fatih Kaya, Erzurum ve çevresinde kullanılan yüzlerce yöresel sözcük ve deyim bulunduğunu, geçmişte çok sık kullanılan bu kelimelerin artık kaybolmaya yüz tuttuğunu ifade etti.



Erzurum kültürü için önemli olan bu kelimelerin, kent kültünün önemli bir unsuru olduğunu anlatan Kaya, ''Üniversite eğitimim boyunca derlediğim 902 kelime ve deyimleri bir kitapta topladım. Amacım bu kelimelerin kaybolmaması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır'' dedi.



''Dadaşın Lügati'' adlı kitabında Erzurum'da evlenen gencin arkadaşlarının düğünden bir gün önce düzenledikleri ''Kısır Gecesi''nde oynanan oyunlara da yer verdiğini belirten Kaya, ''Bu tür 24 oyun belirledim. 24 oyunun nasıl oynandığına kısa bilgiler halinde kitapta yer verdim'' diye konuştu.



Erzurumca sözlüğü



Abele (böyle), afagani def etme (efkar dağıtma, sıkıntıyı giderme), akabuka (züppelik, aydın kimselere özenerek konuşma tarzı), anının takkıci (alın ortası), avel (bunak, kaloy aldatılan), baba çığa (iğrenilen şeyler), baç etmek (öpmek), bayağıt (biraz önce), kırtik (parça), cascavlak (çırılçıplak), cıfıt (kötü kalpli), dadağ (çocuk maması), embele (böyle), fırı fişi yenmek (rahatlamak, sakinleşmek), fıstığa gahmağ (ayaklanmak), fit olma (ödeşme), gamu (kibirli), kafter (sevimsiz ihtiyar), mablağ (çay kaşığı), oğul bali (erkek evladın çocuğu), sufat (yüz), rapata (ekmek yapılan tahta), şegirt (çırak), şor (tuzlu), tırıntaz (titiz), türlü tevir (çok çeşitli), ürüşan (aydınlık), yegin (acele), yühli (hamile), zırıncı (sonuncu).

