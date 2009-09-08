Animasyonculara Venedik ödülü

John Lasseter ve ekibinin beraber aldığı ödül, festival tarihinde bir ilk. Bugüne kadar hiç bir ödül sadece yönetmen yerine tüm ekip veya stüdyoya verilmemişti.



1986'da kurulan Pixar Stüdyoları animasyon dalında şimdiye kadar on film yayınladı. Bu filmlerin dördü animasyon kategorisinde Oscar kazandı. Ekibinin aldığı ödülün kendisini son derece gururlandırdığını belirten Lasseter "Animasyon film yapmak dünyada en çok 'işbirliği' isteyen sanat formu, ve bu işbirliği Pixar'da en üst seviyede" diye konuştu.