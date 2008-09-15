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Yaşam

Animasyon faciası, 10 çocuğu yaktı

Dört yıldızlı otelde gösteri yapan animatörün elindeki meşalelerin alevi izleyicilerin üzerine sıçrayınca 8’i çocuk 10 kişi yanarak yaralandı

15 Eylül 2008 03:00

Bir animasyon faciasıda Antalya'dana. Gösteri yapan animatörün elindeki meşalelerin alevi izleyicilerin üzerine sıçrayınca 10 kişi yaralandı. Dört yıldızlı otelde çocuklara Ateş Yutan Adam gösterisi yapmak için sahneye çıkan animatör V.Ç., meşaleler ile alıştırma yaparken yardımcısı parlayıcı maddeyi ateşin üzerine dökünce dekor alev aldı.

Adli ve idari soruşturma

Animatörün meşaleleri atmasıyla üzerine ateş fırlayan sekizi çocuk 10 kişi yanarak yaralandı. Yaşları 5 ile 13 arasındaki çocukların hastaneye kaldırıldığını söyleyen Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu ‘Sandalyeler beş metre geride olsaydı bu olay yaşanmazdı. Biz idari, savcılık adli soruşturma başlattı’ dedi.

Lav silahı gibi parladı

Yaralanan Tutku Bükülmezbaş’ın (8) babası İsmail Bükülmezbaş ‘Animasyon yapacağız diyerek çocukları çağırdılar. Meşalenin üzerine bir şeyler dökünce lav silahı gibi parladı. Dekorlarda bulunan tüller alev alarak çocukların üzerine yapıştı’ dedi.


Yanık içinde tedaviye alınan çocukların durumu yürek acıttı. Benzer tablo 2006’da Didim’deki tatil köyünde yaşanmış, alev gösterisi yapan animatörün dikkatsizliği sonucu dokuz kişi yaralanmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.

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