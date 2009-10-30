Anıları Hitler'le ilgili tezleri çürütecek

Adolf Hitler'in subaylarından Fritz Darges'in ölümünün ardından yayımlanacak anıları Nazi Almanyası'nı ve Yahudi soykırımını aydınlatacak.



Daily Telegraph gazetesindeki habere göre, Emir subaylığı kariyerine muharebeye gönderilerek son verilmesine rağmen yaptıklarını ve Hitler'in politikasını savunmaya devam eden Darges'in, Führer'in yakın çevresinde geçirdiği 4 yılı anlattığı anıları, "Yahudilerin, Hitler'in talimatıyla katledilmediğini" savunan sağ görüşlü tarihçilerin bu tezini çürütecek.



Uzmanlar, Hitler'in katıldığı tüm büyük konferanslara iştirak eden, sosyal meşguliyetlerinde yanında olan ve aldığı kararlara şahitlik eden SS subayı Darges'in, Yahudilerin katledilmesine yönelik planlardan bihaber olma şansı bulunmadığını ve yaşadıklarını anılarında gerçek yüzüyle anlatması halinde sağ görüşlü tarihçilerin iddialarının çürütüleceğini söylüyorlar.



Fritz Darges kimdir?



SS'lere Nisan 1933'te katılan Darges, 1936'da, Hitler'in özel sekreteri Martin Bormann'ın emir subaylığına getirildi.



1940 yılında Führer'in özel görevlileri arasına dahil edilen Darges'in rütbesi aynı yıl yarbaylığa yükseltildi.



Darges, bundan sonraki 4 yılının tamamını Hitler'in yanında geçirdi. Darges'in emir subaylığı kariyeri, Rastenburg'da 18 Temmuz 1944'te yapılan bir toplantı sırasında, Hitler'e verdiği esprili bir cevapla son buldu.



Darges, kendisini bir sinekten kurtarmasını isteyen Hitler'e, sineğin uçan bir haşere olduğunu, bununla bir havacının ilgilenmesi gerektiğini söyledi ve bunun sonucunda kendisini doğu cephesinde savaşırken bulundu.



Daha önce bir Alman gazetesine verdiği demeçte, Hitler'le 1934 yılında bir parti mitinginde tanıştığını ve kendisini sıcakkanlı, sempatik bulduğunu söyleyen Darges, hiçbir zaman Hitler'i kötüleyen bir açıklama yapmadı.



Bir keresinde Hitler, Eva Braun ve Eva Braun'un kız kardeşi Gretel ile İtalya'ya gittiklerini, Gretel'in kendisine yakın ilgi gösterdiğini, ancak hiçbir zaman Führer'in bacanağı olmayı düşünmediğini kaydeden Darges, "Emir subayı olarak Hitler'in günlük programlarından mesuldüm. Her an yanında olmak zorundaydım. Kendisini bir dahi olarak gördüğümü söylemeliyim. Hepimiz büyük Alman imparatorluğunun hayalini kurduk. Bu yüzden Hitler'e hizmet ettim, şimdi olsa yine yaparım" diye konuşmuştu.

