Meclis’e gelen torba yasa tasarısıyla Yüksekova ve Cizre il olurken, 14 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak ve Hakkâri ise ilçe oluyor. Şırnak ve Hakkârililer ise bu duruma tepkili. İki kentin ilçe olmasının gündeme geldiği günden bu yana sosyal medyada kampanyalar yürütülürken Şırnaklı bir grup da Ankara’da açlık grevi başlatma kararı aldı. Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, “Şırnak yasak süresince çatışmalarda virane oldu. İl olma hakkı da alınırsa ortada şehir kalmaz” diye tepki gösterirken İHD Şırnak Şube Başkanı Emirhan Uysal da kararı “Demokrasi ile elde alamadığı şehirlerin yerel ve bölgesel iradesini bu şekilde zapt etme girişimidir” olarak yorumladı. Sosyal medyada kampanya başlatanlar da "Anılar yerle bir oldu, geleceğimizi kurtarın, Şırnak il kalsın" diyor.

Meclis'e gelen torba yasa tasarısında, Yüksekova ve Cizre il oluyor; Hakkâri ve Şırnak il olmaktan çıkarılıyor. Değişiklikleri yapmak için İçişleri Bakanlığı yetkilendirildi. Hakkâri ve Şırnak'ın şehir merkezlerinin taşınması ‘terörle mücadele’ kapsamında gündeme gelmişti. Ancak bu durum yasağın halen sürdüğü Şırnak’ta ve Hakkâri’de tepkiyle karşılandı. Hakkârililer, “Eğer il olma hakkımız elimizden alınırsa Irak’a göç ederiz” derken Şırnaklılar da Ankara’da açlık grevi başlatma kararı aldı.

Şırnak ve Hakkâri’nin ilçe olmasına yönelik tepkilere ilişkin T24’e değerlendirmede bulunan Şırnak Baro Başkanı Nışirevan Elçi, şöyle konuştu: “Cizre’nin il olması doğru bir karardır. Bölgenin merkezi konumunda bir şehir olması için olması bu kararın daha önce alınması gerekiyordu. Ancak Hakkâri ve Şırnak il kalmalı yasak ve çatışmalardan şehir zaten virane oldu. Bu hak da alınırsa ortada kent diye bir şey kalmaz. Şehirlerin ve bölgenin kalkınması için iki ilçe il olsun, il olan kentlere de dokunulmasın.”

“Bu karar şehirlerin iradesini zapt etme girişimidir”

Cizre’nin il olması doğru bir karardır. Bölgenin merkezi konumunda bir şehir olması için olması bu kararın daha önce alınması gerekiyordu. Ancak Hakkâri ve Şırnak il kalmalı yasak ve çatışmalardan şehir zaten virane oldu. Bu hak da alınırsa ortada kent diye bir şey kalmaz. Şehirlerin ve bölgenin kalkınması için iki ilçe il olsun, il olan kentlere de dokunulmasın.”

Şırnak için Ankara’ya yolculuk

Öte yandan Şırnaklı bir grup kentin ilçe olma kararını ‘siyasi’ olarak değerlendirerek kentin il olarak kalması için Ankara’ya gitti. Ankara’ya giden gruptan Kerem Barış, “Sokağa çıkma yasağı boyunca Ankara ve Şırnak arasında bir iletişim kopukluğu vardı. Bu kopukluğu da göz ardı ederek böyle bir karar aldılar. Bu karar siyasi bir karardır. Bunun iptal edilmesi için gerekli tüm kurumlarla görüşmeye çalışacağız” dedi. Ankara’ya giden grup eğer Ankara’da temaslarda bulunamazsa kentin il olarak kalması için açlık grevine girecek.

Sosyal medyada kampanyası

Kentin ilçe olması kararına tepki gösteren Şırnaklılar sosyal medyada da kampanya başlattı. Cizre ve Yüksekova’nın il olmasına karşı olmadıklarını belirten aktivistler Şırnak ve Hakkâri’nin de il olarak kalması talebinde bulunuyor.