-ANIL ERDEN'İN AİLESİ TAZMİNAT İSTEDİ İZMİR (A.A) - 04.09.2010 - İzmir'de okul kapısına sıkışarak hayatını kaybeden Anıl Erden'in ailesi, Milli Eğitim Bakanlığından 600 bin lira tazminat talebiyle İzmir İdare Mahkemesine başvurdu. Avukat Barış Kaşka, Anıl Erden'in babası Doğan, görme engelli annesi Ayşe ve kız kardeşi Zeynep Erden adına, Milli Eğitim Bakanlığına karşı 600 bin lira tazminat istemiyle İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurduğunu bildirdi. Dilekçesinde, annesinin yaptığı börekleri satarak aile bütçesine katkıda bulunan 17 yaşındaki Anıl Erden'in mühendis olmayı istediğini bildiren Kaşka, ölümüyle ailenin geleceğe dair umutlarının karardığını kaydetti. Olayda ''öğrencilerin ders saatlerinde dışarıya çıkmalarına göz yuman, tasarruf gerekçesiyle güvenlik görevlisinin işine son vererek okulun dış kapı güvenliğini öğrencilere emanet eden, kanundaki sorumluluklarını yerine getirmeyen'' idarenin açıkça kusurlu olduğunu savunan Kaşka, şöyle dedi: ''Davalı idare, müvekkillerimizi manevi olarak oldukça büyük bir zarara uğratmıştır. Görme engelli nedeniyle çok zor yaşam şartlarına sahip olan anne Ayşe Erden'in yanı sıra, oğlunu yetiştirebilmek için her türlü fedakarlığı yapmış olan baba Doğan Erden'in duydukları acı ve ıstırabın sebebi Seyit Şanlı Anadolu Teknik Lisesi Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi yönetiminin ağır ihmali ve hizmet kusurudur. Yaşanan olaydan sonra aile psikolojik olarak ağır bir travmaya girmiş, dış dünyayla bağlarını kopartmıştır. Ablası Zeynep Erden söz konusu olay sebebiyle okula dahi gidememektedir.'' -TAZMİNAT TALEBİ- Milli Eğitim Bakanlığından tüm aile için 200 bin lira, baba Doğan Erden ve anne Ayşe Erden için 150'şer bin lira, kız kardeş Zeynep Erden için 100 bin lira olmak üzere toplam 600 bin liralık manevi tazminat talep ettiklerini belirten Kaşka, ''Katrilyonlar da verseler Erden ailesinin 17 yaşındaki çocuklarını geri getiremezler. Bu davanın örnek teşkil etmesi gerekir. Bundan böyle okul yöneticilerinin çok daha dikkatli olmalarını sağlayacağına inanıyoruz'' diye konuştu. Doğan Erden ise oğlunun ölümüyle büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, ''Biz kendi yağımızla kavrulan insanlarız. Derdimiz para değil. Sorumsuzların cezasını çekmesini istiyoruz. Bu amaçla bu işin üzerine gidiyoruz. Oğlumuzun ruhunu şad etmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız'' dedi.