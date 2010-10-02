-''ANİ'DEKİ NAMAZ KÜRESEL PROJELERE BİR KARŞILIK'' KARS (A.A) - 02.10.2010 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Ani Harabelerinde cuma namazı kılınması ile ilgili olarak, ''Kılınan namaz, bu milletin birliğine karşı geliştirilen küresel projelere bir karşılık olarak eda edildi'' dedi. Şandır, Ani Harabelerindeki Fethiye Camisi'nde cuma namazı kılınmasının çok önemli olduğunu belirterek, ''Anadolu'nun Türkleştiği ilk yerde, Sultan Alparslan gibi Sayın Bahçeli, Türk milletinin birliğine, dirliğine dayalı olarak MHP'nin tek başına iktidar kampanyasını başlatmıştır'' diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Şandır, şöyle konuştu: ''946 yıl sonra burada bir Cuma namazı kılındı. Bunun anlamı ilgililerce doğru anlaşılmalı ve MHP'nin mesajı doğru anlaşılmalı. Biz bu milletin birliğinin siyasetini yapıyoruz. Kılınan namaz, bu milletin birliğine karşı geliştirilen küresel projelere bir karşılık olarak eda edildi. Sultan Alparslan'ın ilk gün, ilk ayak bastığı yerde, ilk yaptığı iş olan Cuma namazı kılmayı bir özel anlam olarak burada eda ettik. Bunu herkes doğru değerlendirmeli.''