T24 LogoT24 Logo
Politika

''ANİ'DEKİ NAMAZ KÜRESEL PROJELERE BİR KARŞILIK'' KARS (A.A)

02 Ekim 2010 13:05

-''ANİ'DEKİ NAMAZ KÜRESEL PROJELERE BİR KARŞILIK'' KARS (A.A) - 02.10.2010 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Ani Harabelerinde cuma namazı kılınması ile ilgili olarak, ''Kılınan namaz, bu milletin birliğine karşı geliştirilen küresel projelere bir karşılık olarak eda edildi'' dedi. Şandır, Ani Harabelerindeki Fethiye Camisi'nde cuma namazı kılınmasının çok önemli olduğunu belirterek, ''Anadolu'nun Türkleştiği ilk yerde, Sultan Alparslan gibi Sayın Bahçeli, Türk milletinin birliğine, dirliğine dayalı olarak MHP'nin tek başına iktidar kampanyasını başlatmıştır'' diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Şandır, şöyle konuştu: ''946 yıl sonra burada bir Cuma namazı kılındı. Bunun anlamı ilgililerce doğru anlaşılmalı ve MHP'nin mesajı doğru anlaşılmalı. Biz bu milletin birliğinin siyasetini yapıyoruz. Kılınan namaz, bu milletin birliğine karşı geliştirilen küresel projelere bir karşılık olarak eda edildi. Sultan Alparslan'ın ilk gün, ilk ayak bastığı yerde, ilk yaptığı iş olan Cuma namazı kılmayı bir özel anlam olarak burada eda ettik. Bunu herkes doğru değerlendirmeli.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24