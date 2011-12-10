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Yaşam

A.Nicole Smith’in yayımlanmamış pozları ortaya çıktı

2007 yılında aldığı aşırı dozda ilaç sebebiyle hayatını kaybeden Amerikan Playboy güzeli Anna Nicole Smith’in daha önce hiç yayımlanmamış pozları gün

10 Aralık 2011 02:00


T24 - 2007 yılında aldığı aşırı dozda ilaç sebebiyle hayatını kaybeden Amerikan Playboy güzeli Anna Nicole Smith’in daha önce hiç yayımlanmamış pozları gün yüzüne çıktı. 


Hiç yayımlanmamış pozları ortaya çıktı
Şu an beş yaşında olan kızı Danielynn’e hamileyken çekilen fotoğraflarda Smith’in altına boyanmış vücudu üzerinde Golden Palace yazarken, yazı Smith’in karnından başlayarak sol kalçasına doğru iniyor. Radikal gazetesinde yer alan habere göre; İnternet üzerinden şans oyunları oynatan online casino goldenpalace.com’da yayımlanan fotoğraflar ise firmanın Smith’in tanıtım yüzü olduğunu söylediği kampanyaya ait. Altın temalı reklam kampanyasının, 2006 yılında oğlu Daniel’in ölümünden sonra firmanın temsilcisi olmayı kabul eden Playboy güzelinin fikri olduğu söylenirken, Smith’in bu çekimlerden ne kadar aldığı bilinmiyor. Anna Nicole Smith’in ölümünden sonra 1.6 milyar dolarlık mirası o sıralar beş aylık olan kızı Danielynn’e kalmıştı.

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