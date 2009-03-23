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Sağlık

Ani ölüm getiren 10 gen

Uzmanlar, ani ölüme yol açan 10 yeni gen keşfettiklerini ve başka bir genin de bu yöndeki etkisini doğruladıklarını duyurdu.

23 Mart 2009 02:00

Amerikalı araştırmacılar, ani ölüme yol açan 10 yeni gen keşfetti. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, ani ölüme yol açan 10 yeni gen keşfettiklerini ve başka bir genin de bu yöndeki etkisini doğruladıklarını duyurdu.

Araştırmayı yapan ekibin başkanı Dan Arking, keşfedilen yeni genler için "Neredeyse yarısı, kalp biyolojisinde etkisi olduğunu kimsenin tahmin etmediği sürpriz genlerdi" dedi. Yeni buluşun özellikle ilaç üretimi konusunda yeni gelişmeler sağlayabileceği belirtiliyor.

Habertürk’ün haberine göre; Dan Arking'in ekibi, geçtiğimiz ay Circulation adlı bir dergide ani kardiak ölümü riskini artıran bir gen bulduklarını duyurmuşlardı. Yeni araştırmayla ise "QT interval" olarak bilinen kalp kasılmalarını değiştirebilen 9 yeni gen daha keşfedilmiş oldu.

Sürekli olarak "QT interval"i yaşayan hastaların, yüksek kardiak ölümü riski taşıdığı biliniyordu. Arking, kardiak ölümünü "Ani kardiak ölümü gerçek bir sorundur. İkinci şansınız olmaz" diyerek açıkladı.

Uzmanlar, bir sonraki adım olarak bu genlerin oynadıkları rolü belirlemeye çalışacaklar. Arking de yeni bulguların, yeni ilaçlar üretilmesi için bir hedef olabileceğini kaydetti.

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