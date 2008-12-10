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Sağlık

Ani ısı değişimine dikkat!

Soğuk havanın etkisini hissettirdiği bugünlerde ani ortam değişikliklerinin yüz felci riskini artırdığı belirtiliyor.

10 Aralık 2008 02:00

Kış mevsimi nedeniyle soğuk ve ayazlı havanın etkisini hissettirdiği bugünlerde ani ortam değişikliklerinin yüz felci riskini artırdığı belirtiliyor. 

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Yüksek sıcaklıktaki bir ortamdan soğuk bir ortama korumasız çıkmanın riski artırdığını belirten uzmanlar, yüz felcine yakalanmamak için kaşkol, şapka gibi giysilerin kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sabah'ta yayımlanan habere göre; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erkan, yüz felcinin, beyinden vücuda giden kranyal sinirlerden yedincisinin iltihaplanması sonucu oluştuğunu söyledi. Başın yan taraflarında bulunan bu sinirlerin sıcaklık değerlerinin aniden değişmesine duyarlı olduğunu belirten Erkan, "Yüz kasları sağ ve solda iki ayrı yüz siniri tarafından hareket ettirilir. Ani sıcaklık değişikliklerinden bu sinirler etkilenebilir. Sinirlerden birisinin hasarında o taraftaki kaslar hareketsiz kalır. Karşı taraftaki kasların normal kasılması sonucu yüz sağlam tarafa çekiliyormuş gibi görünür. Yüz felci bu durumlarda ortaya çıkar." dedi.

Hastalığın sadece jest ve mimikleri etkileyen sinirleri değil, tüm duyu organlarını etkilediğini aktaran Erkan, "Hastalık gözde kapanma, göz kapağında düşme, dudakta büzülme ve yüzde eğilme belirtileriyle ortaya çıkar. Yüz sinirinin çalışmamasının en belirgin bulgusu, yüzün bir tarafında hareketlerin azalması veya kaybolması. Kaş kaldırma, göz kapama, diş gösterme, gülme, yanak şişirme gibi hareketler, yüz felcinin belirtileri.

Gözyaşı ve tükürük salgısı azalması, tat duyusunun bozulması, gürültüye duyarlılık gibi bulgular da olabilir." dedi. Yüz felci sorununun özellikle şoförlerde görüldüğünü anlatan Prof. Dr. Erkan, araç kullanıcılarının kış aylarında uzun yolculuklarda kalorifer ısısından sıkılarak camı açtığını, bu sıradaki sıcaklık değişikliğinin yüz felcine sebep olduğunu dile getirdi. Hastalığın tedavisinde birçok testin yanı sıra yüz felci tanısı konulan hastaya yüksek dozda kortizon tedavisi de uygulanıyor.

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