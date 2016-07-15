Kars'ta bulunan Ani Harabeleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası'na dahil edildi.

Her yıl farklı bir ülkede yapılan Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nın kırkıncısı, bu yıl 10-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor. Komite, farklı ülkelerden Dünya Mirası Listesi’ne girmek üzere başvurusu yapılan yerleri değerlendirdi. Yapılan toplantıda oybirliği sağlanarak Ani Harabeleri de listeye eklendi ve Türkiye’nin dünya mirasında bulunan 16. Kültürel varlığı oldu.

Arkeofili'nin haberine göre, Ani hakkında yapılan komitenin yaptığı tartışmalarda Ani harabelerinin kültürel çeşitliliği yansıtmasının öneminin özellikle altı çizildi. Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmayı amaçlayan UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde 2015 yılı itibariyle 1031 yer bulunuyordu. Yapılan başvuruların kabul edilmesiyle bu sayı her geçen yıl artıyor.

Geçtiğimiz yıl Almanya’nın Bonn kentinde 29 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 39. dönem toplantısında Türkiye’den Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri ile Efes Antik Kenti listeye girmeyi başarmıştı. Böylelikle Türkiye’de Dünya Mirası Listesi’nde bulunan yer sayısı 15’e çıkmıştı.

Türkiye’den daha önce UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan tarihi yerler şunlar:

İstanbul’un Tarihi Alanları

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)

Hattuşaş (Boğazköy)

Nemrut Dağı (Adıyaman)

Xanthos-Letoon (Antalya)

Safranbolu (Karabük)

Truva Antik Kenti (Çanakkale)

Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)

Çatalhöyük (Konya)

Bergama (İzmir)

Cumalıkızık (Bursa)

Pamukkale (Denizli)

Kapadokya (Nevşehir)

Efes Antik Kenti (İzmir)

Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçesi (Diyarbakır)