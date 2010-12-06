Angus ineği Mersin'i birbirine kattı

T24 - Mersin Limanı'na yanaşan gemiden indirilirken kaçan angus cinsi bir inek, trafiği birbirine kattı. Bir otomobil ve işyerine zarar veren angus, yaklaşık 1 saat süren uğraşın ardından vatandaşların desteğiyle güçlükle yakalandı.

Brezilya'dan ithal edilen angus cinsi büyükbaş hayvanlar, dün gece görevliler tarafından gemiden indirilip kamyona yüklenmeye başlandı.

Yükleme sırasında birçok angus kaçtı. Kaçan anguslardan bazıları limandaki kovalama sonucu uzaklaşamadan görevliler tarafından yakalandı.

Ancak anguslardan biri yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki D-400 karayoluna çıkarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine görevliler polis ekiplerinden yardım istedi. Akdeniz kavşağında bir petrol istasyonuna gelen angus, istasyonun içindeki sigorta şirketine ait yazıhanenin camlarını kırdı.

Polisler ve vatandaşlar, yazıhaneye giren angusu yakalamak için uzun süre uğraştı.

Bir süre burada bekleyen angus, çabalara rağmen kaçtı. Bunun üzerine D-400 karayolunda angus ve polis arasında kovalamaca yaşanmaya başladı. Angusun trafikte kaçması, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu sırada kaçan angus, bir otomobile de zarar verdi. Daha önce hayvancılık yapmış bir kişi, kendisine ait bir pikapla polislerle birlikte yakalama çalışmasına katıldı. Aracıyla ineğin peşinden giden kimliği belirsiz vatandaş, çevredekilere angus saldırısına karşı sık sık uyarıda bulundu.

Yaklaşık 1 saat süren uğraşlara rağmen yakalanamayan angus, tekrar Mersin Limanı önüne kadar geldi. Bir köşeye sıkıştırılan angus, vatandaşların boynuna attığı kement sayesinde yakalandı. Pikaba bağlanarak çekilen angus, daha sonra sahiplerine teslim edildi.



Bir kaçak da İzmir'den

İzmir'de, Alsancak Limanı'na yanaşan gemiden indirildikten sonra bindirildiği kamyonun kasasından atlayarak kaçan angus, trafiği olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, Uruguay'dan ithal edilen angus cinsi büyükbaş hayvanlar, mezbahaya götürülmek üzere Alsancak Limanı'ndan kamyonlara yüklendi.

Limandan çıkan bir kamyonun kasasından atlayan angus, kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında iki otomobile zarar veren angus, yaklaşık bir saatin sonunda Liman Caddesi'nde Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince tabancayla uyuşturucu

iğne atılarak, yakalanabildi. İlacın etkisini göstermesi beklenirken Alsancak yönünden Karşıyaka yönüne trafik, yaklaşık 15 dakika durdu.

İple bağlanarak vatandaşların da yardımıyla orta refüje çekilen angusun bir bacağının kırıldığı, mezbahaya götürülünce vakit kaybetmeksizin kesileceği bildirildi.



